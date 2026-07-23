Лавров і Рубіо провели переговори на саміті АСЕАН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч на полях саміту АСЕАН у Манілі. Переговори, які, за повідомленнями російських ЗМІ, відбулися з ініціативи американської сторони, тривали близько 35 хвилин. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, роботу дипломатичних місій, а також перспективи відновлення співпраці в космічній сфері.

За інформацією Міністерства закордонних справ РФ, Лавров заявив про готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни на основі пропозицій, які раніше обговорювалися під час переговорів в Анкориджі. Російська сторона стверджує, що ці домовленості можуть стати основою для подальшого політичного діалогу. Публічної реакції Державного департаменту США щодо цієї заяви на момент появи інформації не було.

Як повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві, Лавров також поінформував Рубіо про ситуацію на лінії фронту та заявив про неприйнятність подальших поставок озброєнь Києву. Крім того, він розкритикував політику європейських держав, які, за його словами, продовжують підтримувати курс на завдання Росії стратегічної поразки.

Окрему увагу співрозмовники приділили двостороннім відносинам між Москвою та Вашингтоном. За даними російської сторони, йшлося про можливість нормалізації умов роботи дипломатичних представництв обох країн, які останніми роками функціонують із суттєвими обмеженнями через взаємні висилки дипломатів та скорочення персоналу.

Під час переговорів також обговорювалося відновлення повноцінних контактів між державною корпорацією “Роскосмос” та NASA. Космічна співпраця між двома країнами після початку повномасштабної війни значно скоротилася, хоча окремі спільні програми, пов’язані з експлуатацією Міжнародної космічної станції, продовжували реалізовуватися.

За інформацією російської сторони, Лавров і Рубіо домовилися підтримувати подальші контакти між зовнішньополітичними відомствами. Зустріч стала одним із небагатьох публічних двосторонніх переговорів на високому рівні між представниками Росії та США за останній час і відбулася на тлі триваючих міжнародних дискусій щодо можливих шляхів завершення війни.

Саміт АСЕАН у Манілі став майданчиком для серії двосторонніх переговорів за участю провідних дипломатів світу. Окрім безпекових питань, учасники заходу обговорюють регіональну стабільність, економічне співробітництво та міжнародні конфлікти, включно з війною в Україні.