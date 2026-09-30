Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня

Мобільний оператор Київстар із 8 жовтня підвищить вартість чотирьох тарифів лінійки LOVE UA. Ціна тарифу LOVE UA Свобода зросте зі 190 до 250 грн на місяць, LOVE UA База — з 200 до 250 грн, LOVE UA Світ — з 260 до 310 грн, а LOVE UA Світ із суперсилою «Економія» — з 200 до 250 грн.

У компанії пояснили зміну вартості зростанням витрат на обслуговування та відновлення телекомунікаційної мережі. Серед ресурсів, які подорожчали, оператор назвав пальне, обладнання та інші матеріали, необхідні для підтримання роботи мобільного зв’язку.

Окремим фактором Київстар назвав умови повномасштабної війни. За даними оператора, забезпечення стабільної роботи мережі потребує додаткових ресурсів, тоді як логістичні процеси стають складнішими. Це безпосередньо впливає на витрати компанії, пов’язані з підтриманням інфраструктури.

Найбільше номінальне підвищення стосуватиметься LOVE UA Свобода: абонентська плата збільшиться на 60 грн, або приблизно на 31,6%. У LOVE UA База та LOVE UA Світ із суперсилою «Економія» щомісячна вартість зросте на 50 грн. Для LOVE UA Світ підвищення становитиме 50 грн — із 260 до 310 грн.

Таким чином, після перегляду цін три з чотирьох зазначених пакетів коштуватимуть по 250 грн на місяць. Винятком стане LOVE UA Світ, для якого нова ціна становитиме 310 грн. Нові умови почнуть діяти одночасно — з 8 жовтня.

Перегляд тарифів відбувається на тлі зростання навантаження на телекомунікаційну інфраструктуру. Для операторів мобільного зв’язку витрати пов’язані не лише з роботою базових станцій, а й із ремонтом пошкоджених об’єктів, резервуванням енергоживлення, закупівлею обладнання та його доставкою.

Стабільність мобільної мережі під час тривалих перебоїв електропостачання також залежить від автономного живлення телекомунікаційного обладнання. Це створює додаткові потреби в акумуляторах, генераторах, паливі та технічному обслуговуванні. У періоди пошкодження інфраструктури значення має і швидкість доставки комплектуючих для відновлення зв’язку.

Київстар є найбільшим оператором мобільного зв’язку в Україні та входить до групи VEON. Компанія обслуговує мобільних і фіксованих абонентів, а її мережа охоплює мобільний зв’язок, передачу даних та інші телекомунікаційні послуги. Під час війни оператори працюють в умовах регулярних пошкоджень енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури, що впливає на собівартість підтримання мереж.

Для абонентів чотирьох тарифів ключовою датою стане 8 жовтня: саме з цього дня застосовуватимуться нові щомісячні ціни. Інші тарифи в наведеному повідомленні оператора не згадуються, тому інформація про їхню можливу зміну потребує окремого підтвердження.