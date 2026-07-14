Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ
2026-14-07    163

Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ

Посилення російських атак на Київ і Київську область уже впливає не лише на безпекову ситуацію, а й на ринок житлової нерухомості. Представники галузі повідомляють про зрив погоджених угод купівлі-продажу квартир, скорочення кількості нових звернень від покупців та уповільнення роботи через невизначеність і затримки фінансування державних житлових програм.

За словами директора агентства нерухомості «КиївДомСервіс» Андрія Романова, останні масовані удари по столиці змінили поведінку потенційних покупців. Якщо раніше житло в передмісті, зокрема у Вишневому, користувалося стабільним попитом, то після нещодавніх руйнувань частина клієнтів відмовилася від уже запланованих покупок. За його словами, люди дедалі частіше ставлять питання не про вартість квадратного метра, а про рівень безпеки конкретної локації та доцільність купівлі житла саме зараз.

Столична рієлторка Ірина Луханіна зазначає, що після кожної масштабної повітряної атаки ринок традиційно завмирав на один-два дні. У цей період майже припинялися телефонні дзвінки, перегляди квартир та укладання нових домовленостей. Проте нині, коли удари відбуваються практично без тривалих перерв, ринок уже не встигає повертатися до звичного рівня активності, а потенційні покупці відкладають великі фінансові рішення.

На ситуацію впливають не лише безпекові ризики. Учасники ринку повідомляють про проблеми з фінансуванням державних програм «єОселя» та «єВідновлення», які останніми роками стали важливим інструментом підтримки попиту. За словами Андрія Романова, частина громадян уже завершила необхідні бюрократичні процедури, однак очікує на фінансування. За інформацією, яку отримують учасники ринку, виплати можуть відновитися лише восени.

Експерти оцінюють, що через механізми пільгового кредитування та житлових сертифікатів здійснювалася майже третина всіх операцій із продажу житла. Тимчасове уповільнення цих програм додатково скоротило кількість угод як на первинному, так і на вторинному ринку.

Психологічний фактор також посилює обережність покупців. Міжнародні медіа звертають увагу на зміну повсякденного життя киян через регулярні нічні атаки. Французьке видання Le Monde повідомило, що багато мешканців столиці проводять ночі в метро, підземних паркінгах або укриттях, очікуючи завершення повітряної небезпеки. Така ситуація безпосередньо впливає на готовність громадян інвестувати в нерухомість.

Попри різке зниження активності, учасники ринку поки не говорять про масштабне падіння цін. Власники квартир здебільшого не поспішають суттєво знижувати вартість об’єктів, очікуючи стабілізації ситуації. Основною тенденцією залишається скорочення кількості угод, тоді як цінові пропозиції змінюються значно повільніше.

Фахівці вважають, що подальша ситуація на ринку залежатиме від інтенсивності російських атак, роботи програм державної підтримки, доступності іпотечного кредитування та загального економічного стану країни. Якщо безпекова ситуація не покращиться, а фінансування державних програм залишатиметься обмеженим, активність на ринку житла може залишатися низькою й у наступні місяці.

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