Ресторанний бізнес Києва скорочує роботу напередодні п’ятої зими повномасштабної війни: низка мереж тимчасово закриває заклади або переносить їх у безпечніші регіони через повітряні тривоги, перебої з електроенергією та зменшення кількості відвідувачів. Про це 22 листопада повідомило Reuters із посиланням на власників ресторанів і представників галузі.

Мережа Gastro Family припинила роботу або тимчасово призупинила діяльність чотирьох київських закладів. Її власниця Олена Борисова пояснила, що ситуація погіршується з кожним роком війни. Один із франчайзингових ресторанів мережі в Сумах також закрився до весни. За словами підприємців, тривалі повітряні тривоги змушують людей рідше виходити до закладів, а перебої з комунальними послугами ускладнюють роботу кухонь.

Мережа Pesto Cafe тимчасово зупинила сім із 20 ресторанів у Києві та області. Її співвласник Дмитро Погребицький назвав поточний період найскладнішим за п’ять років війни. У Chornomorka повідомили про закриття двох закладів у столиці та плани перемістити частину бізнесу на захід країни. Компанія також розглядає перехід окремих ресторанів на дешевший формат, щоб зберегти клієнтів зі зниженою купівельною спроможністю.

За даними Національної ресторанної асоціації України, у вересні деякі заклади зафіксували падіння продажів у десять разів. У вересні та жовтні в Києві сумарно оголосили 437 годин повітряних тривог. Частина підприємців пов’язує скорочення відвідуваності не лише з небезпекою обстрілів, а й із загальним зниженням споживчих витрат. Клієнти частіше замовляють одну-дві позиції замість повноцінного обіду, відмовляються від десертів і напоїв.

Додатковим чинником стала інфляція. За даними, наведеними Reuters, річне зростання споживчих цін в Україні в жовтні становило 11%. Подорожчання продуктів, оренди, логістики та пального збільшує витрати ресторанів, тоді як підвищувати ціни без ризику втратити відвідувачів підприємства не можуть. Власники також повідомляють про дефіцит персоналу: частина працівників виїхала з Києва, інші змінили професію або долучилися до Сил оборони.

Ресторанний сектор намагається пристосуватися до перебоїв із базовими послугами. Заклади встановлюють генератори, накопичують воду, створюють аварійні меню, які можна готувати без централізованого водопостачання та електрики. Деякі кухні готують страви на відкритому вогні. Такі рішення допомагають продовжувати роботу під час відключень, але збільшують собівартість і потребують додаткових інвестицій.

За оцінками Національної ресторанної асоціації, у галузі працюють близько 150 тисяч людей, а обсяг продажів у 2025 році становив приблизно 248 млрд грн, або близько 5 млрд доларів. Тому скорочення роботи закладів впливає не лише на власників і відвідувачів, а й на зайнятість, постачальників продуктів, орендодавців та суміжні послуги. Для частини підприємств головним завданням на найближчі місяці стало збереження персоналу й покриття поточних витрат.

Показники ділової активності також свідчать про складнощі ширшого бізнес-середовища. Індекс відновлення ділової активності, який розраховує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій на основі опитування приблизно 500 підприємств, у жовтні опустився до найнижчого рівня за три з половиною роки. Це вказує на те, що проблеми ресторанного сектору є частиною загального погіршення умов ведення бізнесу.