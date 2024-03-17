Київська нерухомість: будівництво житла впало, а вартість зросла

У Києві будівництво нового житла впало за 2023 рік на 66%. Це серйозне падіння, якщо порівнювати з показниками 2022 року, коли починалася повномасштабна війна.

Таке саме зменшення площі нового будівництва і в Київській області.

У столиці загальна площа нового будівництва житла скоротилася до 299,4 тисяч квадратних метрів. При цьому в Київській області падіння склало 67%. Тобто, до 616,1 тисячі квадратних метрів.

За даними компанії M4U, станом на осінь 2023 року у передмісті столиці кількість новобудов в активних стадіях будівництва більша, аніж у самій столиці.

При цьому у жовтні 2023 року середня вартість квадратного метру первинної нерухомості в Києві становить 61,8 тисяч гривень. Це на 2,2% більше, якщо порівнювати з 2022 роком.