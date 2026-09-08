Київ зазнав масованої атаки після завершення мораторію
2026-08-09    112

Київ зазнав масованої атаки після завершення мораторію

У ніч на 8 вересня Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки після завершення триденного мораторію на удари: у столиці зафіксовано руйнування та пожежі щонайменше у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Подільському та Дніпровському районах. Пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, склади, гаражі та автомобілі. Окремо повідомлялося про влучання в районі станції метро «Тараса Шевченка».

Атака відбувалася кількома хвилями. Спочатку в напрямку Києва прямували реактивні безпілотники, після чого російські війська застосували балістичні ракети. Серед них, за наданою інформацією, були північнокорейські ракети KN-23. Також для удару використовувалися крилаті ракети Х-101 і гіперзвукові ракети «Циркон».

Наслідки обстрілу виявилися не лише в межах столиці. У Київській області під удар потрапили Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Фастівський та Обухівський райони. Там пошкоджено складські приміщення та стоянки, де перебували вантажні автомобілі.

Характер атаки свідчить про комбіноване застосування різних типів засобів ураження. Реактивні безпілотники можуть використовуватися для перевантаження систем протиповітряної оборони та створення додаткових цілей, тоді як балістичні ракети становлять окрему загрозу через високу швидкість польоту та короткий час для реагування. Х-101 належать до класу крилатих ракет повітряного базування, а «Циркон» заявляється Росією як гіперзвукова зброя.

Згаданий у повідомленнях KN-23 — балістична ракета північнокорейського виробництва, яку пов’язують із сімейством озброєнь, характеристики яких частково подібні до російського комплексу «Іскандер». Її застосування Росією у війні проти України раніше ставало предметом міжнародної уваги через військову співпрацю Москви та Пхеньяна.

Триденний мораторій, про завершення якого йдеться в описі атаки, є важливим політичним контекстом для оцінки подій ночі. Водночас сам факт припинення або продовження такого режиму потребує підтвердження офіційними заявами сторін. Подальший масштаб наслідків удару також залежить від остаточних даних щодо кількості пошкоджених об’єктів, роботи рятувальників та інформації про постраждалих.

KN-23, війна в Україні, Київ, ракетний обстріл, Х-101, Циркон
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