Київ зазнав масованого ракетного удару: пошкоджено будівлі та метро

У ніч на 19 липня Київ зазнав одного з наймасштабніших ракетних ударів за останній час. За попередньою інформацією, під час атаки були застосовані балістичні ракети та гіперзвукові ракети “Циркон”. У кількох районах столиці зафіксовано пожежі та руйнування, а станцію метро “Лук’янівська” тимчасово закрили через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею.

За попередніми даними, під час нічної атаки по столиці було випущено 31 балістичну ракету та близько 12 ракет типу “Циркон”. Офіційні українські військові на момент публікації не підтвердили ці цифри та не оприлюднили остаточних даних щодо кількості засобів повітряного нападу і результатів роботи протиповітряної оборони.

Найбільших пошкоджень зазнав Шевченківський район Києва. Через вибухову хвилю було пошкоджено наземний вестибюль станції метро “Лук’янівська”, у зв’язку з чим її тимчасово закрили для пасажирів. Інформації про суттєві пошкодження підземної інфраструктури станом на ранок не повідомлялося.

У Солом’янському районі виникла пожежа в офісній будівлі. За інформацією екстрених служб, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів дев’ятиповерхової споруди. Також пошкоджень зазнала ще одна нежитлова будівля. На місці працювали рятувальники, які ліквідовували займання та перевіряли конструкції на предмет подальшої небезпеки.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків або вибухової хвилі загорівся дах приватного житлового будинку. У Деснянському районі рятувальники ліквідовували пожежі одразу у двох різних локаціях. У Дніпровському районі горіли автомобілі, нежитлова будівля та гуртожиток. Дані щодо постраждалих і масштабів матеріальних збитків уточнюються.

Міністерство оборони Росії заявило, що під час нічної атаки було завдано ударів по низці підприємств, які, за твердженням російської сторони, пов’язані з оборонною промисловістю. У повідомленні відомства згадуються підприємства “Радіонікс”, “Спецоборонмаш”, завод “Меридіан” імені Сергія Корольова та компанія “Оаклайн”. Російська сторона стверджує, що ці об’єкти нібито залучені до виробництва ракетного озброєння, комплектуючих для далекобійних безпілотників і FPV-дронів.

Окрім цього, Міноборони РФ заявило про удар по сортувальному центру компанії “Нова пошта”, який, за його версією, використовувався для зберігання продукції подвійного призначення. Також російська сторона повідомила про ураження логістичного центру “Антел Пропертіс” у Київській області, де, за її твердженням, могли зберігатися комплектуючі для виробництва далекобійних безпілотних літальних апаратів.

Окремо Москва заявила про удар по резервуару з пальним у порту “Південний” в Одеській області. На момент публікації українська влада не підтвердила інформацію щодо ураження перелічених об’єктів, а також не коментувала заяви російського оборонного відомства про їхнє призначення. Незалежного підтвердження наведених Росією тверджень також немає.

Повітряні сили та інші уповноважені органи очікувано мають оприлюднити уточнену інформацію про типи застосованих ракет, результати роботи сил протиповітряної оборони, наслідки атаки та можливі жертви після завершення оцінки ситуації.