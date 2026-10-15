Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку
2026-15-10    162

Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку

У Києві фактично зупинилася власна електрогенерація через пошкодження Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 внаслідок російських атак. За несприятливого розвитку ситуації взимку, зокрема під час сильних морозів і нових ударів по енергетичній інфраструктурі, тривалість відключень електроенергії в столиці може сягати 20 годин на добу. Такий сценарій залежатиме від доступності електроенергії з інших регіонів, стану мереж і рівня споживання.

Проблему пошкодження столичних теплоелектроцентралей публічно коментував енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. За його оцінкою, Київ опинився в критичному становищі через втрату або суттєве скорочення можливостей основних джерел місцевої генерації. Водночас прогноз щодо відключень тривалістю до 20 годин не означає, що такий графік уже затверджений або обов’язково діятиме для всіх споживачів.

За відсутності достатньої власної генерації столиця змушена покладатися на електроенергію, вироблену в інших регіонах країни. Її надходження залежить не лише від обсягів виробництва на електростанціях, а й від пропускної спроможності магістральних мереж та роботи підстанцій. Якщо частина інфраструктури буде пошкоджена або перевантажена, передати до Києва необхідний обсяг електроенергії може бути складніше.

Додатковим ризиком стане зимове зростання споживання. У періоди похолодання збільшується навантаження на енергосистему через використання електрообігрівачів, бойлерів та іншого обладнання. Якщо одночасно зростатиме дефіцит потужності, оператор енергосистеми може бути змушений обмежувати споживання, щоб зберегти баланс між виробництвом і використанням електроенергії.

Найгірший сценарій передбачає поєднання кількох чинників: сильних морозів, нових російських ударів по енергетичних об’єктах, пошкодження мереж передачі та недостатньої доступності резервної генерації. За таких умов тривалість знеструмлення окремих споживачів може істотно збільшитися. Однак конкретний графік залежатиме від ситуації в енергосистемі, а не лише від стану київських теплоелектроцентралей.

Втрата власної генерації не означає автоматичного припинення електропостачання в усьому місті. Київ залишається частиною об’єднаної енергосистеми, яка передає електроенергію між регіонами. Тому навіть за зупинки місцевих станцій столиця може отримувати живлення ззовні. Вирішальними будуть доступний обсяг потужності та можливість безпечно передати її споживачам.

Окремий ризик становлять пошкодження підстанцій і ліній електропередачі. Навіть якщо електростанції в інших областях вироблятимуть достатньо електроенергії, несправність ключових мережевих вузлів може обмежити її постачання до столиці. У такому разі дефіцит виникатиме не тільки через нестачу виробництва, а й через технічні обмеження передачі та розподілу.

Для мешканців Києва це означає невизначеність щодо тривалості можливих відключень у найхолодніші періоди. Водночас без офіційно оприлюднених графіків або конкретних розрахунків оператора системи передачі прогноз про 20 годин без світла на добу слід розглядати як можливий кризовий сценарій, а не як підтверджений розклад майбутніх знеструмлень.

На початку 2026 року встановлена електрична потужність двох комунальних столичних станцій — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — становила сумарно 1200 МВт. За даними міських документів, на ТЕЦ-5 припадало 700 МВт, на ТЕЦ-6 — 500 МВт. Ці показники характеризують встановлену потужність станцій, але не свідчать про те, скільки електроенергії вони можуть фактично виробляти після пошкоджень.

Дарницька ТЕЦ, яку також називають ТЕЦ-4, зазнала критичних пошкоджень під час російських атак у лютому 2026 року. Її оператор повідомляв, що виробництво електроенергії залишається зупиненим, а можливе часткове відновлення теплопостачання не означає повернення електрогенерації. Тому подальша ситуація в столиці залежатиме від темпів ремонту обладнання, доступності резервних джерел живлення та захищеності мереж, які з’єднують Київ з рештою енергосистеми.

відключення електроенергії, війна в Україні, Дарницька ТЕЦ, Київ, новини України, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
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