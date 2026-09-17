Київ і область внесли до переліку територій підвищеного ризику
2026-17-09    108

Київ і область внесли до переліку територій підвищеного ризику

Кабінет міністрів 17 вересня включив Київ і Київську область до переліку територій підвищеного воєнного ризику. Про це повідомив прем’єр-міністр Корецкий. Рішення має розширити можливості страхування бізнесу від воєнних ризиків і отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Внесення столиці та області до переліку дозволить поширити відповідні механізми державної підтримки на підприємства, які працюють у цих регіонах. Уряд також передбачив окреме фінансування програми у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Одночасно Кабмін розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємство може претендувати на компенсацію. До нього включили паливо, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажні автомобілі та причепи.

Нові правила також поширюються на орендоване майно. Таким чином, можливість отримання компенсації не обмежуватиметься активами, які перебувають у власності підприємства. Це має значення для компаній, які використовують виробничі приміщення, техніку або транспорт на умовах оренди.

Ще одна зміна стосується максимального розміру компенсації. Граничну суму для одного підприємства збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік. Таким чином, ліміт державної підтримки зросте на 2 млн грн порівняно з попереднім рівнем.

Уряд пов’язує розширення програми з необхідністю забезпечити бізнес інструментами захисту від наслідків війни. Страхування воєнних ризиків залишається складним для приватного ринку через масштаб потенційних збитків, тому держава використовує механізми компенсації для зменшення фінансового навантаження на підприємства.

Для компаній це може зменшити частину ризиків, пов’язаних із пошкодженням активів унаслідок бойових дій. Водночас конкретні умови виплат залежатимуть від правил програми, параметрів страхового договору та підтвердження факту пошкодження або знищення майна.

Окреме значення рішення має для аграрного сектору. Сільськогосподарська техніка часто є одним із найбільш дорогих матеріальних активів підприємств, а її пошкодження може безпосередньо впливати на проведення сезонних робіт. Включення такої техніки до переліку майна розширює сферу застосування механізму компенсацій.

Додавання пального та транспорту для його перевезення і зберігання враховує ризики для активів, необхідних підприємствам для безперервної роботи. Для бізнесу пошкодження таких об’єктів може означати не лише прямі матеріальні втрати, а й перебої у виробничих та логістичних процесах.

Збільшення ліміту до 5 млн грн також змінює потенційний масштаб відшкодування для одного підприємства. Водночас залишається питання, який обсяг заявок зможе покрити передбачене бюджетом фінансування та як уряд розподілятиме кошти між учасниками програми.

Розширення переліку територій і майна відбувається на тлі тривалого пошуку механізмів залучення приватного капіталу та збереження економічної активності в умовах воєнних ризиків. Для компаній доступність страхування є одним із факторів при ухваленні рішень щодо інвестицій, розширення виробництва та відновлення пошкоджених активів.

Наступним етапом має стати практична реалізація оновлених умов програми та визначення механізмів її фінансування у межах державного бюджету на наступний рік. Від цього залежатиме, наскільки швидко підприємства в Києві, Київській області та інших територіях зможуть скористатися розширеними можливостями компенсації воєнних збитків.

війна в Україні, Кабмін, Київ, Київська область, новини України
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