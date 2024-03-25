Київ атакували гіперзвуковими ракетами

Російські агресори завдали ракетного удару по столиці України. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня, пишет Фраза.

Орієнтовно о 10:30 у Києві пролунала низка потужних вибухів. При цьому сирена тривоги увімкнулась із запізненням уже під час вибухів. Це означає, що, найімовірніше, ворог застосував балістичні ракети чи ракети Кинжал, які росіяни називають «гіперзвуковими».

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Трохи згодом у КГВА повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби прямують до місця події.

У КГВА повідомили, що у Голосіївському районі Києва у лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Кличко повідомив, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування у нежитловій триповерховій будівлі.

Кличко також повідомив, що наразі двоє постраждалих у Печерському районі Києва.