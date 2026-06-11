Киянам почали надходити платіжки за опалення заднім числом

Жителі Києва почали отримувати додаткові рахунки за послуги централізованого опалення за січень 2025 року. У деяких випадках суми донарахувань перевищують тисячу гривень. У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» пояснили, що перерахунок став можливим лише зараз після ухвалення урядом відповідного рішення, а під час опалювального сезону провести точні розрахунки не дозволяла ситуація в енергосистемі, яка зазнала значних пошкоджень через російські удари.

У компанії зазначають, що взимку 2024–2025 років столиця, як і інші регіони України, працювала в умовах регулярних аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії. Це впливало на роботу теплової інфраструктури, насосних станцій і внутрішньобудинкових систем. Через нестабільні умови постачальник не мав можливості оперативно визначити фактичні обсяги теплової енергії, які були спожиті мешканцями окремих будинків.

Після затвердження Кабінетом Міністрів механізму уточнення розрахунків підприємство отримало право провести коригування нарахувань за вже минулі періоди. За інформацією «Київтеплоенерго», під час перерахунку враховувалися фактичні обсяги наданих послуг, дані будинкових лічильників, а також інформація щодо якості теплопостачання в період перебоїв із електроенергією.

У компанії наголошують, що коригування можуть стосуватися як збільшення, так і зменшення раніше нарахованих сум. Остаточний результат залежить від конкретного будинку, тривалості відключень електроенергії, роботи обладнання та фактичного обсягу тепла, який отримували мешканці. Саме тому суми у платіжках можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх будинках одного району.

Поява додаткових рахунків викликала активне обговорення серед киян у соціальних мережах. Частина мешканців повідомляє про донарахування в кілька сотень гривень, тоді як в окремих випадках суми перевищують 1000 грн. Найбільше запитань виникає у споживачів, які протягом зими стикалися з перебоями теплопостачання або тривалими відключеннями світла та вважають, що якість послуг не відповідала повному тарифу.

Експерти житлово-комунальної сфери звертають увагу, що система централізованого теплопостачання залишається залежною від роботи енергетичної інфраструктури. Масовані атаки на енергетичні об’єкти впродовж останніх років призвели до необхідності адаптувати правила обліку та розрахунків за комунальні послуги. Саме тому уряд був змушений розробити окремий порядок для проведення уточнень після завершення опалювального сезону.

За офіційними даними, Київ залишається одним із найбільших споживачів теплової енергії в країні. Послугами централізованого опалення користуються сотні тисяч домогосподарств. Будь-які зміни в методиці розрахунків або додаткові нарахування безпосередньо впливають на фінансове навантаження на населення, особливо в умовах зростання витрат на комунальні послуги.

У «Київтеплоенерго» запевняють, що всі донарахування здійснювалися відповідно до чинного законодавства та на підставі фактичних показників споживання. Споживачі, які мають запитання щодо конкретних сум у платіжках, можуть звертатися до центрів обслуговування клієнтів для отримання детальних роз’яснень щодо проведеного перерахунку.