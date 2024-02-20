Китаянки віддають перевагу “цифровим хлопцям”

У Китаї дівчата все частіше заводять відносини із віртуальними хлопцями. Про це пише видання Настроение.

За допомогою ІІ-чата китайські дівчата самі створюють собі особистості хлопців мрії і все частіше проводять багато часу, спілкуючись із ними.

За допомогою штучного інтелекту можна згенерувати сотні образів, з якими можна завести стосунки від принців до самураїв.

Деякі дівчата зізнаються, що «ІІ-бойфренди кращі за справжніх хлопців» — вони більш чуйні, терплячі, розуміючі. А найголовніше — вони завжди під рукою, і готові вислухати.