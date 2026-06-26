Китайські автовиробники вперше зайняли понад 10% ринку Європи

Частка китайських автомобільних брендів на ринку нових легкових автомобілів у Європі вперше перевищила 10%. Зростання продажів забезпечили насамперед гібридні моделі та електромобілі, які європейські покупці дедалі частіше обирають завдяки конкурентним цінам і розширеному оснащенню. На цьому тлі країни Європейського Союзу продовжують шукати баланс між підтримкою власного автопрому та відкритою конкуренцією.

Найбільшу динаміку демонструють китайські виробники, які активно нарощують присутність на європейському ринку. Серед лідерів за темпами продажів називають бренди MG та BYD. Водночас попит на автомобілі китайського виробництва зростає не лише у сегменті повністю електричних моделей, а й серед гібридів, на які сьогодні поширюється менше торговельних обмежень.

Одним із факторів конкурентоспроможності китайських компаній експерти називають державну підтримку всередині Китаю. Автовиробники отримують доступ до грантів, пільгового фінансування, дешевих земельних ділянок та інших механізмів стимулювання, що дозволяє суттєво знизити собівартість виробництва. Завдяки цьому китайські бренди можуть пропонувати автомобілі за нижчими цінами, одночасно оснащуючи їх сучасними системами безпеки, мультимедійними комплексами та електронними помічниками водія.

Додатковим стимулом для продажів стали державні програми підтримки екологічного транспорту в окремих країнах Європи. Зокрема, уряд Німеччини запустив програму стимулювання продажів автомобілів із нульовим рівнем викидів загальним обсягом 3 млрд євро. Окремо передбачені субсидії на придбання гібридних автомобілів для сімей із низькими доходами. Після початку дії цих програм саме китайські марки MG і BYD продемонстрували один із найвищих темпів зростання продажів на німецькому ринку — приблизно на 50–75%.

Європейський Союз водночас намагається підтримати власних виробників, серед яких Volkswagen, Stellantis та Renault. У 2024 році Брюссель запровадив додаткові мита на імпорт повністю електричних автомобілів китайського виробництва після розслідування щодо можливого впливу державних субсидій на конкуренцію. Проте ці заходи не поширюються в повному обсязі на гібридні моделі, що дозволяє китайським компаніям активно розширювати свою присутність саме в цьому сегменті.

Аналітики автомобільного ринку вважають, що попит на китайські автомобілі в Європі й надалі зростатиме через швидкий розвиток електрифікованого транспорту та прагнення споживачів скоротити витрати на придбання нових автомобілів. Водночас європейські виробники прискорюють оновлення модельного ряду та збільшують інвестиції у виробництво електромобілів, щоб зберегти свої позиції в умовах посилення конкуренції.

Подальший розвиток ситуації залежатиме як від торговельної політики Європейського Союзу, так і від програм державної підтримки екологічного транспорту в країнах ЄС. Якщо чинні тенденції збережуться, китайські автовиробники можуть і надалі збільшувати свою частку на європейському ринку, тоді як традиційним брендам доведеться активніше конкурувати не лише за ціною, а й за технологічними рішеннями та рівнем оснащення автомобілів.