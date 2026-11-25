Китай продовжив до 27 січня 2027 року призупинення дії частини експортних обмежень щодо Сполучених Штатів, зберігши тимчасове послаблення правил постачання окремих стратегічних матеріалів для американського ринку. Про відповідне рішення Міністерства торгівлі КНР повідомили китайські та міжнародні медіа 24–25 листопада.

Йдеться про призупинення окремого положення китайських правил контролю за експортом товарів подвійного призначення до США. Рішення продовжує режим, який дозволяє зберігати постачання низки матеріалів, важливих для високотехнологічного виробництва, замість автоматичного застосування жорстких обмежень.

Початкові заходи були запроваджені Пекіном у грудні 2024 року на тлі загострення торговельного конфлікту зі Сполученими Штатами. Вони стосувалися, зокрема, товарів подвійного призначення, пов’язаних із галієм, германієм, сурмою та надтвердими матеріалами. Для постачання таких товарів діяли обмеження щодо отримання експортних дозволів.

Галій і германій мають важливе значення для виробництва напівпровідників, оптичних приладів, телекомунікаційного обладнання та окремих компонентів оборонної промисловості. Сурма використовується в акумуляторах, спеціальних сплавах і промислових матеріалах. Через це доступ до китайської сировини має значення для багатьох американських виробників.

Рішення Пекіна не означає повного скасування експортного контролю. Воно стосується конкретної частини чинних обмежень і має визначений строк дії. Інші механізми ліцензування та контролю за постачанням стратегічної продукції продовжують діяти.

Для американських компаній продовження призупинення означає збереження більш передбачуваних умов закупівлі сировини. Водночас двомісячний термін показує, що Пекін залишає за собою можливість переглянути політику залежно від подальшого розвитку відносин із Вашингтоном.

Китай займає провідні позиції у світовому ланцюгу постачання багатьох критично важливих мінералів. Його вплив особливо значний у переробці рідкісноземельних елементів та виробництві матеріалів, які використовуються в електроніці, електромобілях, акумуляторах і високоточному обладнанні.

Контроль за такими ресурсами став одним із ключових інструментів економічної конкуренції між найбільшими економіками світу. США намагаються диверсифікувати постачання та розвивати власну переробку критичних мінералів, щоб зменшити залежність від китайських виробників.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від переговорів двох держав і рішення китайської влади після 27 січня. Якщо призупинення не буде продовжено, американським імпортерам доведеться враховувати можливе повернення суворіших процедур отримання експортних дозволів.