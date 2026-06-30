Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори
2026-30-06    143

Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори

Китай закликав президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського повернутися до прямих переговорів щодо припинення війни. Відповідну заяву 30 червня 2026 року під час засідання Ради Безпеки ООН зробив постійний представник Китаю при Організації Об’єднаних Націй Сунь Лей. Китайський дипломат наголосив, що військовий конфлікт не здатний вирішити існуючі суперечності, а єдиним шляхом до припинення страждань мирного населення залишається політичний діалог.

Виступаючи перед членами Ради Безпеки, Сунь Лей заявив, що Пекін готовий і надалі підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни. За його словами, усі сторони повинні проявити політичну волю, повернутися до переговорного процесу та шукати рішення, які відповідатимуть принципам Статуту ООН. Китай також підтвердив, що дотримується позиції неупередженості та виступає за врегулювання конфлікту політичними засобами.

Окрему увагу дипломат приділив гуманітарній ситуації в Україні. Він підкреслив, що найбільших втрат зазнає цивільне населення, яке продовжує страждати від бойових дій. За останніми даними ООН, станом на червень 2026 року в Україні загинули понад 11,4 тисячі мирних жителів, ще понад 23 тисячі отримали поранення. Значна частина жертв припадає на регіони, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецьку та Запорізьку області.

Пекін також звернув увагу на міжнародні наслідки затяжної війни. Китайська сторона заявила, що тривалий конфлікт негативно впливає не лише на регіональну безпеку, а й на світову економіку. Зберігаються перебої у постачанні продовольства, енергоносіїв та окремих видів сировини, що створює додатковий тиск на країни, залежні від імпорту. Особливо відчутними ці наслідки залишаються для держав Африки та Азії, які стикаються зі зростанням вартості продовольства й енергетичних ресурсів.

Заява представника Китаю пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів навколо можливого мирного врегулювання. Туреччина раніше підтвердила готовність знову надати свій майданчик для проведення переговорів між Москвою та Києвом. Водночас країни Європейського Союзу продовжують обговорювати нові санкційні заходи проти Росії, а Сполучені Штати зосереджують увагу на подальшій військовій підтримці України. На цьому тлі китайська дипломатія наполягає саме на політичному діалозі як основному механізмі припинення бойових дій.

Під час виступу Сунь Лей окремо наголосив на необхідності дотримання положень Статуту ООН. За його словами, майбутнє врегулювання має ґрунтуватися на міжнародному праві, повазі до суверенітету держав і мирному розв’язанні міжнародних спорів. Китайська сторона також заявила про готовність співпрацювати з усіма учасниками міжнародного процесу для досягнення стійкого припинення вогню та формування умов для політичного врегулювання.

На тлі війни Китай продовжує розширювати свою дипломатичну активність на міжнародній арені. Пекін прагне зберігати баланс між стратегічним партнерством із Росією та розвитком економічних відносин з Україною, Європейським Союзом і країнами Глобального Півдня. Такий підхід дозволяє Китаю позиціонувати себе як одного з потенційних посередників у майбутньому переговорному процесі.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності сторін повернутися до прямого діалогу та від реакції інших міжнародних партнерів на ініціативу Пекіна. Поки що офіційних заяв Москви та Києва щодо китайського заклику не оприлюднено, однак виступ представника Китаю в Раді Безпеки ООН став одним із найпомітніших дипломатичних сигналів щодо можливості відновлення переговорів про припинення війни.

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