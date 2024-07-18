Китай припиняє переговори з США стосовно ядерної зброї
2024-18-07    211

Китай припиняє переговори з США стосовно ядерної зброї

Китай припиняє переговори зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями через підтримку Вашингтоном Тайваню, — заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь

“США продовжили продаж зброї Тайваню і прийняли низку негативних дій, які завдають серйозної шкоди основним інтересам Китаю та підривають політичну взаємну довіру.
З цієї причини Китай вирішив призупинити переговори зі Сполученими Штатами щодо нового раунду консультацій”, – цитує прес-секретаря Voice of America.

У червні Сполучені Штати схвалили продаж Тайваню зброї на суму $360 млн, зокрема ракети та безпілотники.

Китай, США, Тайвань
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