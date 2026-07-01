Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові навчання в Пекіні, під час яких високопосадовці збройних сил обох країн відпрацьовували сценарії, пов’язані з війною в Україні, а також питання радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Про це стало відомо з матеріалів, з якими ознайомилися журналісти.

За наявною інформацією, навчання проходили в китайській столиці за участю представників вищого військового командування Китаю та Росії. Формат заходу не передбачав публічного висвітлення, а деталі залишалися закритими. Сторони аналізували можливі сценарії ведення сучасних бойових дій, використовуючи досвід, отриманий під час повномасштабної війни Росії проти України.

Окремий блок навчань був присвячений діям військ в умовах радіаційної, хімічної та біологічної загрози. Військові відпрацьовували координацію підрозділів, застосування спеціальних засобів захисту, а також алгоритми реагування у разі використання небезпечних речовин або виникнення масштабних техногенних інцидентів.

За даними джерел, навчання стали черговим підтвердженням поглиблення військової взаємодії між Пекіном і Москвою. Попри офіційні заяви Китаю про нейтральну позицію щодо війни в Україні, країна продовжує підтримувати активні контакти з Росією у військовій сфері, регулярно проводячи спільні маневри, патрулювання та консультації між оборонними відомствами.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні держави неодноразово висловлювали занепокоєння розвитком стратегічного партнерства між Москвою та Пекіном. США, країни Європейського Союзу та союзники по НАТО наголошували, що поглиблення військової співпраці двох держав може впливати на глобальну безпекову ситуацію та ускладнювати міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Офіційний Пекін послідовно заявляє, що не є стороною конфлікту та виступає за політичне врегулювання. Водночас Китай зберігає економічні й дипломатичні відносини з Росією, а також продовжує реалізовувати спільні проєкти у сферах оборони, енергетики та безпеки. Москва, своєю чергою, називає відносини з Китаєм стратегічним партнерством і регулярно проводить двосторонні військові заходи.

Інформація про проведення закритих навчань може привернути додаткову увагу міжнародних партнерів України до рівня військової координації між Китаєм і Росією. Експерти вважають, що подібні заходи свідчать про продовження практичної взаємодії між збройними силами двох країн, незважаючи на офіційні заяви Пекіна про нейтралітет щодо війни.