Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні
2026-01-07    40

Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові навчання в Пекіні, під час яких високопосадовці збройних сил обох країн відпрацьовували сценарії, пов’язані з війною в Україні, а також питання радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Про це стало відомо з матеріалів, з якими ознайомилися журналісти.

За наявною інформацією, навчання проходили в китайській столиці за участю представників вищого військового командування Китаю та Росії. Формат заходу не передбачав публічного висвітлення, а деталі залишалися закритими. Сторони аналізували можливі сценарії ведення сучасних бойових дій, використовуючи досвід, отриманий під час повномасштабної війни Росії проти України.

Окремий блок навчань був присвячений діям військ в умовах радіаційної, хімічної та біологічної загрози. Військові відпрацьовували координацію підрозділів, застосування спеціальних засобів захисту, а також алгоритми реагування у разі використання небезпечних речовин або виникнення масштабних техногенних інцидентів.

За даними джерел, навчання стали черговим підтвердженням поглиблення військової взаємодії між Пекіном і Москвою. Попри офіційні заяви Китаю про нейтральну позицію щодо війни в Україні, країна продовжує підтримувати активні контакти з Росією у військовій сфері, регулярно проводячи спільні маневри, патрулювання та консультації між оборонними відомствами.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні держави неодноразово висловлювали занепокоєння розвитком стратегічного партнерства між Москвою та Пекіном. США, країни Європейського Союзу та союзники по НАТО наголошували, що поглиблення військової співпраці двох держав може впливати на глобальну безпекову ситуацію та ускладнювати міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Офіційний Пекін послідовно заявляє, що не є стороною конфлікту та виступає за політичне врегулювання. Водночас Китай зберігає економічні й дипломатичні відносини з Росією, а також продовжує реалізовувати спільні проєкти у сферах оборони, енергетики та безпеки. Москва, своєю чергою, називає відносини з Китаєм стратегічним партнерством і регулярно проводить двосторонні військові заходи.

Інформація про проведення закритих навчань може привернути додаткову увагу міжнародних партнерів України до рівня військової координації між Китаєм і Росією. Експерти вважають, що подібні заходи свідчать про продовження практичної взаємодії між збройними силами двох країн, незважаючи на офіційні заяви Пекіна про нейтралітет щодо війни.

біологічний захист, війна в Україні, військова дипломатія, військове співробітництво, військові навчання, геополітика, Європейський Союз, Збройні сили Росії, Китай, міжнародна безпека, Народно-визвольна армія Китаю, НАТО, оборонна співпраця, Пекін, радіаційний захист, Росія, секретні навчання, стратегічне партнерство, США, хімічний захист
Останні новини
Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні
Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові читать далее
01-07, 22:16
Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині
1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України читать далее
01-07, 17:56
Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2 липня 2026 року православна церква вшановує Покладання чесної ризи читать далее
01-07, 17:17
Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону

Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360, який передбачає створення Національного читать далее
01-07, 15:01
Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»

Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»
В Україні представили результати щорічного академічного рейтингу закладів вищої освіти читать далее
01-07, 09:12
Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв

Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв
На 59-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного читать далее
01-07, 09:07
Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста

Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста
Матвій Пономаренко — український футболіст, який виступає на позиції центрального читать далее
01-07, 09:04
Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів

Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів
У липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, читать далее
01-07, 09:02
Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла

Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла
В Україні 1 липня в усіх регіонах знову діятимуть графіки читать далее
01-07, 08:59
Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область

Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що найбільш імовірним читать далее
01-07, 08:57
Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Мексики здобула перемогу над Еквадором з рахунком 2:0 у читать далее
01-07, 08:55
Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026

Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Норвегії 30 червня перемогла команду Кот-д'Івуару з рахунком 2:1 читать далее
01-07, 08:53
Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 1 липня здобула впевнену перемогу читать далее
01-07, 08:52
На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку

На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку
У селі Ужгородського району Закарпатської області 30 червня 2026 року читать далее
01-07, 08:29
Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори

Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори
Китай закликав президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира читать далее
30-06, 18:15
У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева

У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева
У Чехії у вівторок, 30 червня 2026 року, представники коаліційної читать далее
30-06, 17:28
Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
1 липня 2026 року православна церква вшановує святих безсрібників Косму читать далее
30-06, 17:18
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026