Китай хоче обігнати США

Сі Цзіньпін планує обігнати Америку. Про це пише The Economist. За словами видання, Китай хоче стати лідером наступної промислової революції, створивши розвинену і самодостатню виробничу систему.

Бюджет центрального уряду у березні збільшив витрати на науку і технології на 10%, до $50 млрд, найбільше серед усіх підрозділів.

У списку 64 “критичних” технологій Австралійського інституту політичних досліджень Китай лідирує у світі в усіх, крім 11. Країна посідає перше місце в галузі зв’язку 5g і 6g, біо-виробництва, нановиробництва та адитивного виробництва.

Лідирує в галузі БпЛА, радарів, робототехніки та сонарів, пост-квантової криптографії і в електромобілях.

У січні Пекін опублікував список “галузей майбутнього”. Серед них:

— фотонні обчислення;

— інтерфейси між мозком і комп’ютером;

— ядерний синтез;

— цифрові двійники-симулякри пацієнтів із захворюваннями, як у реальних аналогів.