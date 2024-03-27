Кирило Буданов: Telegram небезпечний

Начальник ГУР заявив, що месенджер Telegram “з точки зору національної безпеки точно проблема”. Про це Кирило Буданов повідомив на форумі Kyiv Stratcom Forum 2024, організованому Центром стратегічних комунікацій.

“Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати там писати все, що заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Але це не свобода ЗМІ, це трохи інакше називається”, – сказав Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що Telegram читають усі і “він багато в чому має руйнівний ефект тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях”.

Нагадаємо, вчора у Раді зареєстрували законопроект про контроль Telegram.