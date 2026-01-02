Кирило Буданов очолив Офіс президента України
Кирило Буданов очолив Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський 2 січня запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони, генерал-лейтенанту Кирилу Буданову очолити Офіс президента та вже доручив йому низку завдань на новій посаді. Про це він повідомив у Telegram.

“Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави”, — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що генерал-лейтенант “має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів”.

За його словами, він вже доручив новому керівнику ОПУ у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та “іншими необхідними керівниками й інституціями” оновити й представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Згодом Буданов повідомив, що прийняв пропозицію Зеленського очолити ОПУ, заявивши, що “продовжує служити Україні”.

“Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!”, — йдеться у дописі Буданова у Telegram.

Він також подякував всім бойовим побратимам та всій команді української розвідки за спільну роботу.

“Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України!”, — додав генерал-лейтенант.
Водночас офіційного указу голови держави про призначення Буданова новим керівником ОПУ ще немає.

