Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів

Європейські туристичні напрямки фіксують зростання інтересу до сезонних подорожей, пов’язаних із цвітінням рослин. Після весняного буму сакури та тюльпанів у липні увага туристів змістилася на літні квіткові маршрути, зокрема парки з великими колекціями гортензій. Для тих, хто планує таку поїздку найближчими тижнями, редакція журналу “Настроение” підготувала добірку найефектніших локацій.

Попит на подорожі, прив’язані до природних сезонів, у Європі стабільно зростає. Туристичні компанії відзначають, що дедалі більше мандрівників обирають не класичні екскурсійні тури, а поїздки, приурочені до коротких періодів масового цвітіння певних рослин. Такий формат дозволяє поєднати відпочинок із відвідуванням ботанічних садів, історичних парків, фестивалів та природоохоронних територій.

Фахівці туристичної галузі пояснюють популярність цього напрямку кількома факторами. По-перше, соціальні мережі значно збільшили інтерес до мальовничих природних локацій. По-друге, туристи дедалі частіше шукають альтернативу перевантаженим пляжним курортам. По-третє, квіткові маршрути дозволяють рівномірніше розподіляти туристичний потік між великими містами та невеликими регіонами, що позитивно впливає на місцеву економіку.

У багатьох країнах Європи ботанічні сади та історичні парки вже стали окремими туристичними брендами. Вони щороку готують сезонні програми, тематичні виставки, фестивалі, фотозони та спеціальні екскурсії. Частина таких заходів триває лише кілька тижнів, оскільки строки цвітіння залежать від температури повітря, кількості опадів та інших погодних умов.

Аналітики туристичного ринку зазначають, що природний туризм демонструє одну з найвищих динамік розвитку серед європейських напрямків відпочинку. Поряд із маршрутами лавандових полів у Франції, тюльпановими фестивалями Нідерландів та садами троянд дедалі більше уваги привертають літні квіткові експозиції, які дозволяють продовжити сезон тематичних подорожей після завершення весняного цвітіння.

Експерти також звертають увагу, що інтерес до декоративного садівництва впливає не лише на туристичну сферу. Популярність квіткових маршрутів стимулює продаж саджанців, розвиток ландшафтного дизайну та проведення міжнародних виставок декоративних рослин. У багатьох містах парки стають не лише рекреаційними зонами, а й важливими туристичними магнітами, які щороку приваблюють сотні тисяч відвідувачів.

Липень вважається одним із найкращих місяців для таких подорожей, однак експерти радять планувати їх заздалегідь. Через погодні умови період найбільш інтенсивного цвітіння є відносно коротким, тому туристичні маршрути та місця розміщення у популярних регіонах часто бронюють ще на початку літа.