«Квартал 95» втратив склад із реквізитом через удар РФ

У Києві вранці 16 вересня внаслідок атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення студії «Квартал 95», де близько 20 років зберігалися декорації, костюми та інший реквізит для концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів. Про втрату повідомила сама студія, уточнивши, що майно було знищене під час удару по столиці.

За даними ДСНС Києва, внаслідок атаки у Святошинському районі загорілася складська будівля, а вогонь поширився на розташовані поруч об’єкти. Рятувальники ліквідували пожежу. Під час цієї атаки на складських приміщеннях постраждала одна людина, яку госпіталізували медики.

Разом зі складом команда втратила значну кількість сценічних декорацій, костюмів та предметів, які використовувалися у виробництві розважального контенту протягом двох десятиліть. У студії пояснили, що за цими речами стояли зйомки, репетиції та робота команди над проєктами, які виходили для глядачів у різні роки.

У «Кварталі 95» заявили, що знищене майно мало не лише матеріальне значення. Частина реквізиту була пов’язана з конкретними телевізійними програмами, концертними номерами, фільмами та серіалами студії. Йдеться про речі, які використовувалися в роботі протягом тривалого періоду та зберігалися на складі між зйомками й виступами.

Попри втрату майна, студія заявила про продовження роботи. У команді повідомили, що планують створювати нові проєкти, працювати над новими жартами та допомагати українським захисникам. Заплановані концерти, за заявою «Кварталу 95», також мають відбутися незалежно від втрати реквізиту.

Наступну зустріч із глядачами студія запланувала на 17 жовтня. Тоді має відбутися телевізійна зйомка нового благодійного концерту. У «Кварталі 95» зазначили, що підготовка до заходу триватиме, а відсутність частини старих декорацій і костюмів не змінює заявлених планів.

Ранкова атака 16 вересня зачепила не лише склад студії. У Святошинському районі того ж дня було знищено склад Фундації Олени Зеленської, де зберігалася гуманітарна допомога. Крім того, в інших районах столиці фіксували пошкодження цивільних об’єктів.

Повітряну тривогу в Києві під час атаки оголосили о 05:05 через наближення російського реактивного безпілотника. Перші повідомлення про пожежу на складській території з’явилися вранці, після чого до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

Студія «Квартал 95» була заснована у 2003 році на базі команди «95-й квартал», яка сформувалася в Кривому Розі та спочатку працювала у форматі гумористичних виступів. Згодом компанія розширила діяльність до телевізійного виробництва, кіно, концертних програм і серіального контенту. Саме багаторічна робота в різних форматах пояснює значний обсяг реквізиту, який зберігався на знищеному складі.

Для виробничих студій складські приміщення використовуються не лише для зберігання декорацій. Там можуть перебувати костюми, бутафорія, сценічні конструкції та інші матеріали, які повторно використовують у телевізійних і концертних проєктах. Після знищення такого майна команді доводиться відновлювати частину матеріальної бази для майбутніх зйомок і виступів, однак «Квартал 95» заявив, що його найближчі заходи залишаються в планах.