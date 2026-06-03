Кузьма Скрябін: біографія та цікаві факти про українського співака
2026-03-06    267

Кузьма Скрябін: біографія та цікаві факти про українського співака

Андрій Кузьменко, більш відомий під сценічним ім’ям Кузьма Скрябін, був одним із найвідоміших українських музикантів, телеведучих, письменників та громадських діячів. Його творчість суттєво вплинула на розвиток української популярної музики після здобуття незалежності. Кузьма став символом щирості, прямолінійності та самоіронії, а його висловлювання часто ставали крилатими фразами. Навіть після трагічної загибелі у 2015 році його пісні продовжують залишатися популярними серед кількох поколінь українців. У 2026 році в український прокат вийде документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий», який розповість про життя та творчий шлях музиканта на основі архівних матеріалів.

Біографія

Андрій Вікторович Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір Львівської області. Його батько працював інженером, а мати була викладачкою музики. Саме завдяки матері майбутній артист із дитинства познайомився зі світом музики.

Наприкінці 1980-х років Кузьменко разом із друзями заснував гурт «Скрябін», який спочатку виконував музику в стилі синті-поп та електроніку. Згодом колектив став одним із найуспішніших в Україні. Особливу популярність гурту принесли композиції «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Спи собі сама», «Мовчати» та десятки інших хітів.

Окрім музичної діяльності, Кузьма працював телеведучим, письменником та продюсером. Він випустив кілька книжок, серед яких особливу популярність здобула повість «Я, “Побєда” і Берлін», за якою у 2024 році було знято художній фільм.

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Йому було 46 років. Смерть музиканта стала однією з найрезонансніших подій в українському шоу-бізнесі.

У 2026 році студія Knife! Films представить документальну стрічку «Кузьма: Страшно веселий». Фільм побудований на архівних інтерв’ю, концертних записах та домашньому відео музиканта. Прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 13 серпня 2026 року.

Цікаві факти

Кузьма Скрябін ніколи не боявся відкрито висловлювати свою думку щодо політики, суспільних проблем та життя в Україні. Через свою прямолінійність він нерідко ставав учасником публічних дискусій та суперечок.

Музикант мав медичну освіту. Він навчався у Львівському медичному інституті та здобув спеціальність стоматолога, однак за професією практично не працював, обравши музичну кар’єру.

Кузьма був одружений зі Світланою Бабійчук. У подружжя народилася донька Марія-Барбара Кузьменко. Незважаючи на популярність, артист намагався не афішувати подробиці сімейного життя.

Одним із головних захоплень музиканта були автомобілі. Саме автомобільна тематика часто з’являлася в його інтерв’ю, книжках та творчості.

Після смерті Кузьми в Україні було створено кілька документальних проєктів про його життя, а його пісні регулярно виконують сучасні українські артисти під час концертів та благодійних заходів.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Кузьма Скрябін?

Кузьма Скрябін — сценічне ім’я українського музиканта Андрія Кузьменка. Він був лідером гурту «Скрябін», телеведучим, письменником та продюсером. Його вважають однією з найвпливовіших постатей української музики.

Коли народився Кузьма Скрябін?

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір Львівської області. Саме там пройшли його дитячі роки. Згодом він переїхав до Львова для навчання та розвитку музичної кар’єри.

Як загинув Кузьма Скрябін?

Музикант загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Трагедія викликала широкий суспільний резонанс.

Чим відомий гурт «Скрябін»?

Гурт став одним із найуспішніших музичних проєктів незалежної України. Його творчість охоплювала кілька музичних напрямків — від електронної музики до попроку. Багато пісень колективу стали класикою української сцени.

Коли вийде документальний фільм про Кузьму?

Документальна стрічка «Кузьма: Страшно веселий» вийде в український прокат 13 серпня 2026 року. Фільм створено на основі архівних відео, інтерв’ю та домашніх записів музиканта. Автори обіцяють показати історію Кузьми без традиційних коментарів експертів.

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