Кушнер заявив Путіну про бажання Європи долучитися до переговорів
2026-12-11    96

Кушнер заявив Путіну про бажання Європи долучитися до переговорів

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 12 листопада заявив, що європейські країни хочуть брати участь у переговорах щодо завершення війни проти України. Він також повідомив, що Вашингтон уже розпочав обговорення з європейськими партнерами нової архітектури безпеки на континенті.

За словами Кушнера, європейські держави висловлюють бажання долучитися до переговорного процесу та сприяти завершенню війни. Таким чином, питання участі Європи в майбутніх домовленостях стало однією з тем обговорення з російським президентом.

Окремо американський представник порушив питання формування нової системи безпеки в Європі. США вже ведуть консультації з європейськими країнами щодо її майбутніх принципів. Однак конкретні параметри цієї архітектури, можливі учасники та механізми її реалізації поки не розкриваються.

Спецпосланець США Стів Уіткофф уточнив, що під час попередніх переговорів в Абу-Дабі представники європейських держав не перебували безпосередньо за столом переговорів. Водночас вони були поінформовані про контакти між учасниками зустрічей.

Заява Уіткоффа підтверджує, що європейські країни поки не мають безпосереднього представництва в основному переговорному форматі за участю Росії, України та США. Їхня роль обмежується консультаціями та отриманням інформації про перебіг дипломатичного процесу.

Відсутність європейців за столом переговорів залишається важливим питанням, оскільки потенційні домовленості про завершення війни матимуть прямі наслідки для безпеки всього континенту. Європейські держави можуть бути залучені до забезпечення гарантій для України, контролю за виконанням майбутніх домовленостей і формування механізмів стримування нової російської агресії.

Москва раніше називала створення нової системи безпеки в Європі однією зі своїх головних цілей. Кремль наполягає на перегляді відносин із НАТО, зокрема військової присутності Альянсу у Східній Європі. Російські вимоги щодо так званих гарантій безпеки вже ставали предметом переговорів із західними державами, однак не призвели до узгодження спільної позиції.

Для європейських країн принциповим залишається питання, чи не призведуть домовленості між Вашингтоном і Москвою до рішень щодо континентальної безпеки без урахування позиції самих європейців. Особливо це стосується України, оскільки будь-які гарантії її безпеки потребуватимуть конкретних політичних, фінансових і військових зобов’язань партнерів.

Поки що не повідомляється, чи погодилася Росія на безпосередню участь європейських представників у наступних раундах переговорів. Також залишається відкритим питання, які саме положення нової архітектури безпеки США готові обговорювати з Москвою та європейськими столицями.

Володимир Путін, Джаред Кушнер, Стів Уіткофф
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