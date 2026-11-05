Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні
2026-05-11    222

Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні

Сполучені Штати працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має унеможливити відновлення бойових дій після завершення війни Росії проти України. Про це 5 листопада 2026 року заявив представник президента США Дональда Трампа на переговорах щодо України Джаред Кушнер. За його словами, американська адміністрація прагне не лише зупинити нинішній конфлікт, а й виробити механізми, які забезпечать тривалий мир.

«За дорученням президента Трампа ми активно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру. Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої війни, а й на ширшій архітектурі безпеки, необхідній для того, щоб після зупинки бойових дій вони ніколи не почалися знову», — написав Кушнер.

Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському та його команді за конструктивну участь у процесі переговорів і готовність шукати рішення. Окремих деталей американських пропозицій Кушнер не навів. Зокрема, він не уточнив, які саме держави мають стати учасниками нової системи безпеки, якими будуть юридичні зобов’язання сторін і хто відповідатиме за виконання можливих гарантій.

Заява пролунала напередодні запланованого нового раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Одним із центральних питань зустрічі має стати саме майбутня система безпеки після припинення війни. Москва також наполягає на обговоренні цієї теми, але пропонує розглядати її не лише в контексті двосторонніх відносин із Києвом, а й у ширшому європейському вимірі.

У Кремлі раніше заявляли, що під час переговорів планують порушити питання взаємних гарантій безпеки для Росії та України, а також майбутньої архітектури безпеки в Європі. Такий підхід означає, що російська сторона прагне включити до переговорного порядку денного не тільки умови завершення бойових дій, а й перегляд ширших безпекових домовленостей на континенті.

Для Києва принциповим залишається питання того, яким чином гарантії захистять країну від повторного російського нападу. Українська сторона неодноразово наголошувала, що саме припинення вогню без дієвих механізмів стримування не забезпечить довгострокової стабільності. У разі відсутності чітких зобов’язань партнерів Росія може використати паузу для відновлення військового потенціалу та підготовки нового наступу.

Одним із ключових питань майбутніх домовленостей залишається характер гарантій, які готові надати Сполучені Штати. Йдеться про те, чи передбачатимуть вони автоматичну військову допомогу в разі нового нападу, постачання озброєння, розвідувальну підтримку, санкційні механізми або інші форми реагування. Від конкретного змісту таких зобов’язань залежатиме, наскільки вони зможуть стримувати потенційну агресію.

Кушнер не повідомив, чи передбачає американський план участь міжнародних військових контингентів або створення окремого механізму контролю за дотриманням майбутньої мирної угоди. Також залишається незрозумілим, чи готовий Вашингтон закріпити гарантії в міжнародному договорі та які процедури їхнього затвердження можуть знадобитися в американській політичній системі.

Досвід попередніх домовленостей залишається одним із головних аргументів України на користь юридично зобов’язувальних гарантій. Будапештський меморандум 1994 року передбачав зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, однак не містив механізму автоматичного військового захисту в разі агресії. Після анексії Криму та початку російської агресії у 2014 році Київ неодноразово заявляв про недостатність таких запевнень.

Іншим прикладом стали Мінські домовленості 2014–2015 років, які мали забезпечити припинення вогню та політичне врегулювання конфлікту на Донбасі, але не запобігли повномасштабному вторгненню Росії у 2022 році. Тому під час нинішніх переговорів ключовим питанням буде не лише формулювання гарантій, а й наявність конкретних механізмів їх виконання, відповідальності за порушення та швидкого реагування на нову агресію. Саме від цих умов залежатиме, чи зможе запропонована США архітектура безпеки забезпечити тривале припинення війни.

Абу-Дабі, Володимир Зеленський, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Останні новини
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому читать далее
05-11, 19:18
Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію читать далее
05-11, 14:05
Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном
Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта читать далее
05-11, 13:37
Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють
Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про читать далее
05-11, 13:33
Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини

Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини
Демократи в Конгресі США готують масштабні розслідування фінансових зв'язків президента читать далее
05-11, 10:00
Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції

Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції
Володимир Миколайович Ценов — український полковник поліції, перший заступник начальника читать далее
05-11, 09:55
Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні

Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні
Сполучені Штати працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має читать далее
05-11, 09:46
Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах

Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах
У команді президента США Дональда Трампа загострилися розбіжності щодо подальших читать далее
05-11, 09:44
Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»

Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»
Солом'янський районний суд Києва 4 листопада 2026 року відправив на читать далее
05-11, 09:28
Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій

Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій
Метелики родини бражникових (Sphingidae) протягом останніх 30 мільйонів років незалежно читать далее
05-11, 09:18
Денис Капустін: біографія та цікаві факти про українського актора

Денис Капустін: біографія та цікаві факти про українського актора
Денис Капустін — український актор, режисер і військовослужбовець Збройних сил читать далее
04-11, 19:19
Валентина Молода: біографія та цікаві факти про скандальну лікарку і підприємицю

Валентина Молода: біографія та цікаві факти про скандальну лікарку і підприємицю
Валентина Молода — українська підприємиця, яку пов'язують із діяльністю у читать далее
04-11, 18:51
Тінто Брасс, автор «Калігули» та «Міранди», помер у 93 роки

Тінто Брасс, автор «Калігули» та «Міранди», помер у 93 роки
Італійський кінорежисер і сценарист Тінто Брасс помер у віці 93 читать далее
04-11, 15:02
В Україні можуть запровадити податок на криптовалюту з липня 2027 року

В Україні можуть запровадити податок на криптовалюту з липня 2027 року
В Україні можуть запровадити нові правила оподаткування криптовалют із липня читать далее
04-11, 14:59
ЄС пропонує Молдові швидший шлях до членства, ніж Україні

ЄС пропонує Молдові швидший шлях до членства, ніж Україні
Європейська комісія визначила для Молдови значно амбітніші цілі у переговорах читать далее
04-11, 10:27
Хесус де Мігель: після смерті футболіста «Тенеріфе» поліція перевіряє дії голкіпера

Хесус де Мігель: після смерті футболіста «Тенеріфе» поліція перевіряє дії голкіпера
Національна поліція Іспанії розпочала розслідування обставин смерті 30-річного нападника «Тенеріфе» читать далее
04-11, 10:25
Єгор Ярмолюк: біографія та цікаві факти про футболіста

Єгор Ярмолюк: біографія та цікаві факти про футболіста
Єгор Ярмолюк — український футболіст, півзахисник англійського «Брентфорда» та національної читать далее
04-11, 10:21
Ніколас Кейдж втратив будинок у Малібу та оселився в готелі

Ніколас Кейдж втратив будинок у Малібу та оселився в готелі
62-річний голлівудський актор Ніколас Кейдж разом із родиною був змушений читать далее
04-11, 10:18
Києву загрожує спалах холери через відключення світла і проблеми з каналізацією

Києву загрожує спалах холери через відключення світла і проблеми з каналізацією
Київ може зіткнутися зі спалахом холери, дизентерії та гепатиту А читать далее
04-11, 09:59
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар