Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки для Києва та формування нової системи безпеки в Європі. Про результати зустрічей 5 листопада повідомив Джаред Кушнер, спеціальний представник президента США Дональда Трампа та його зять, опублікувавши два повідомлення в соціальній мережі X. За його словами, Вашингтон працює над механізмами, які мають враховувати безпекові інтереси всіх сторін, зокрема Росії, та зменшити ймовірність нових воєнних конфліктів.

Кушнер заявив, що американська ініціатива передбачає створення системи довгострокових домовленостей, яка поєднуватиме гарантії безпеки для України із ширшою архітектурою європейської безпеки. Йдеться не лише про припинення нинішньої війни, а й про формування умов, за яких її відновлення або виникнення нового збройного протистояння стане менш імовірним.

Представник Трампа визначив п’ять основних напрямів запропонованої системи. Перший передбачає регулярні консультації між державами з питань безпеки. Другий — створення надійних каналів комунікації для оперативного реагування на кризові ситуації. Третій стосується підвищення прозорості військової діяльності, щоб зменшити ризик неправильного тлумачення дій інших держав.

Ще два напрями передбачають запровадження взаємних заходів зі зниження ризику ескалації та формування довгострокової системи європейської безпеки. За задумом Вашингтона, ці механізми мають працювати як взаємопов’язані елементи, а не як окремі домовленості між країнами.

Окремо Кушнер наголосив, що нові правила повинні ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності держав. Він підкреслив, що кожна країна має самостійно визначати власну політику безпеки та обирати союзників. Жодна держава, за його словами, не повинна отримувати право вето на суверенний вибір іншої.

«Кожна країна збереже право самостійно ухвалювати рішення щодо своєї безпеки та союзів, і жодна країна не матиме права вето на суверенний вибір іншої», — написав представник американського президента.

Водночас Кушнер запевнив, що НАТО залишатиметься основою колективної оборони Європи. Запропонована Вашингтоном конструкція, за його словами, має спиратися на вже наявні міжнародні інституції та чинні зобов’язання, а не замінювати їх новою структурою.

Складність переговорів американський представник пояснив тривалим протистоянням між європейськими країнами та Росією у питаннях безпеки. За його оцінкою, понад три десятиліття спроб створити стабільну систему європейської безпеки не дали результату через взаємну недовіру, несумісні інтереси сторін і наслідки повномасштабної війни.

Кушнер також повідомив про підготовку наступного етапу переговорного процесу. 10–11 листопада США планують провести в Абу-Дабі тристоронні переговори на робочому рівні за участю представників України та Росії. Це буде перша зустріч у такому форматі з лютого 2026 року. Американська сторона вже працює з Києвом і Москвою над конкретними пропозиціями, які мають зробити переговори предметними.

Вашингтон має намір паралельно продовжувати консультації з європейськими союзниками. Якщо зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах дозволить досягти прогресу, США розраховують перейти до ширшого багатостороннього формату, в якому безпосередньо братимуть участь європейські держави.

Кушнер зауважив, що остаточні параметри нової системи безпеки поки не узгоджені. Їх продовжують обговорювати із залученими сторонами. Таким чином, наразі йдеться про формування принципів майбутніх домовленостей, а не про готовий документ із конкретними зобов’язаннями щодо захисту України.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що головним результатом брюссельських консультацій має стати чітке розуміння практичного механізму гарантій безпеки. За його словами, Київ хоче заздалегідь знати, які саме дії, ким і в які строки будуть здійснені, якщо Росія знову розпочне агресію. Українська сторона наполягає, щоб відповідні зобов’язання були зафіксовані документально, а не залишалися політичними деклараціями. Зеленський також повідомив про досягнутий під час консультацій прогрес у підготовці майбутніх домовленостей.

Брюссельський переговорний процес відбувається паралельно з підготовкою американської адміністрації до нового раунду контактів між Києвом і Москвою. За інформацією Reuters від 2 листопада, до обговорення європейської безпеки та гарантій для України залучені представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Окремим напрямом переговорів є економічна підтримка післявоєнного відновлення України. Водночас позиції Києва та Москви щодо умов можливого завершення війни залишаються далекими одна від одної. Reuters+1

Для України принциповим залишається питання, чи матимуть майбутні гарантії безпеки юридично зобов’язувальний характер і які механізми реагування передбачатимуть у разі нового нападу. Також не визначено, яким чином у майбутній системі співвідноситимуться зобов’язання НАТО, двосторонні домовленості з партнерами та можливі багатосторонні угоди. Відповіді на ці питання мають стати частиною подальших переговорів, якщо американська ініціатива перейде від узгодження загальних принципів до підготовки конкретних документів.