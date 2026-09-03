Кушнер і Віткофф підтвердили візити до Києва та Москви
2026-03-09    177

Кушнер і Віткофф підтвердили візити до Києва та Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив 3 вересня 2026 року у вечірньому зверненні, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф підтвердили підготовку зустрічей у Києві та Москві найближчими днями. За словами глави держави, сторони вже мають попередні дати візитів представників президента США, однак конкретний графік поки не оголошували.

«Є попередні дати. Ми розраховуємо, що представники президента Америки приїдуть сюди, в Київ. Від них уже є підтвердження: буде зустріч і в Москві, і в Києві. Ми сподіваємося на зустріч у найближчі дні», — сказав Зеленський.

Йдеться про Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, та спеціального представника американського президента Стіва Віткоффа. Обидва брали участь у попередніх контактах щодо пошуку дипломатичного шляху для припинення війни та обговорення параметрів можливого мирного врегулювання.

Зеленський не назвав точних дат, коли Кушнер і Віткофф мають прибути до української столиці. Також президент не уточнив, у якому форматі проходитиме зустріч та хто саме представлятиме українську сторону. Водночас його заява свідчить, що американська сторона погодила сам факт проведення переговорів у Києві.

Паралельно представники США планують контакти в Москві. Таким чином, передбачений графік передбачає переговори американських представників із обома сторонами. Публічно не повідомлялося, чи відбудуться поїздки до Києва та Москви в межах однієї дипломатичної місії, чи матимуть окремі етапи.

Для Києва ключовим питанням залишається зміст можливих переговорів. Українська сторона раніше неодноразово заявляла про необхідність гарантій безпеки та справедливого завершення війни. Водночас остаточні параметри будь-яких домовленостей мають бути погоджені сторонами переговорного процесу.

Зустрічі можуть стати продовженням американських дипломатичних контактів із Києвом та Москвою. Вашингтон намагається підтримувати прямий діалог із представниками обох сторін, щоб оцінити готовність до подальших переговорів і визначити можливі точки для домовленостей.

Віткофф у попередні місяці вже проводив переговори з російською стороною та був одним із ключових представників адміністрації Трампа у дипломатичних контактах щодо війни. Його участь у переговорах стала частиною американської стратегії прямого спілкування з керівництвом Росії.

Кушнер також залучався до міжнародних дипломатичних контактів адміністрації Трампа. До повернення в Білий дім Трампа він був відомий передусім роботою у зовнішньополітичному напрямі під час першої президентської каденції свого тестя, зокрема участю у переговорах щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав.

Заява Зеленського наразі не означає досягнення конкретної домовленості між Києвом, Вашингтоном і Москвою. Наступним етапом мають стати безпосередні зустрічі, після яких стане зрозуміло, які саме пропозиції американська сторона готова обговорювати та чи можливе продовження переговорного процесу.

Якщо візити відбудуться найближчими днями, вони можуть стати важливим етапом для визначення подальшої дипломатичної стратегії США щодо війни. Водночас конкретні результати залежатимуть від позицій сторін та готовності перейти від попередніх контактів до предметного обговорення умов можливого врегулювання.

Володимир Зеленський, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Стів Віткофф
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