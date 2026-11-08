Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи
2026-08-11    190

Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, запропонував європейським політикам використати Раду Росія — НАТО як модель для майбутніх переговорів про архітектуру безпеки в Європі. Ініціативу обговорювали під час нещодавніх переговорів у Брюсселі, повідомив колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.

За інформацією співрозмовника журналіста, Кушнер запропонував розглянути формат Ради як основу майбутнього механізму взаємодії між Росією та західними країнами. Йдеться про створення майданчика, на якому сторони могли б обговорювати питання військової безпеки, запобігання конфліктам і правила співіснування в Європі після завершення нинішньої війни.

Європейські політики, з якими спілкувався Ігнатіус, підтвердили готовність до діалогу з Москвою. Однак вони наполягають, що переговори про нову систему європейської безпеки мають розпочатися лише після досягнення домовленості про припинення вогню між Росією та Україною. Така послідовність, на їхню думку, має стати передумовою для обговорення довгострокових домовленостей із Кремлем.

Позиція європейських представників відрізняється від підходу Москви. Росія наполягає, що спочатку необхідно погодити загальні параметри завершення війни, зокрема гарантії безпеки для самої РФ з боку Заходу, і лише після цього переходити до припинення бойових дій. Отже, сторони мають різні погляди не лише на зміст майбутніх домовленостей, а й на порядок їхнього укладення.

Пропозиція Кушнера повертає до обговорення формат, який існував до повномасштабного російського вторгнення. Раду Росія — НАТО створили у 2002 році для консультацій, співпраці та координації дій у питаннях безпеки. Вона мала забезпечувати регулярний контакт між Москвою та державами Альянсу, зокрема щодо протидії тероризму, контролю над озброєннями та військової взаємодії.

Останнє засідання Ради відбулося в січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього відносини Москви з НАТО фактично перейшли в режим відкритого протистояння, а практична співпраця в межах попередніх механізмів була згорнута. Відновлення подібного формату потребувало б не лише політичної згоди, а й визначення умов, за яких сторони готові відновити регулярні контакти.

Ключовою невирішеною проблемою залишається питання гарантій безпеки. Москва прагне включити власні вимоги до загальної угоди про завершення війни, тоді як європейські столиці не готові обговорювати нову систему відносин із Росією до припинення вогню. Водночас сама ідея повернення до багатостороннього формату не дає відповіді на питання, якими будуть його учасники, повноваження та механізми виконання можливих домовленостей.

Рада Росія — НАТО була створена після Римської декларації 2002 року, яка передбачала взаємодію на основі принципу спільного ухвалення рішень у визначених сферах. Однак цей механізм не означав надання Москві права вето на рішення Альянсу. Тому використання його як моделі для майбутньої архітектури безпеки вимагатиме окремого узгодження принципів представництва, компетенції та гарантій для держав, які не входять до НАТО.

Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Рада Росія — НАТО
Останні новини
Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи

Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, запропонував європейським політикам читать далее
08-11, 14:09
У Франції тривають протести проти подорожчання життя

У Франції тривають протести проти подорожчання життя
У Франції 7 листопада відбулися нові масові акції протесту проти читать далее
08-11, 10:24
Нетаньяху втратив більшість: опозиція отримала шанс сформувати уряд Ізраїлю

Нетаньяху втратив більшість: опозиція отримала шанс сформувати уряд Ізраїлю
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 8 листопада доручить лідеру опозиційної партії читать далее
08-11, 10:21
«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика

«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика
Британський боксер Дерек Чісора різко розкритикував Олександра Усика через намір читать далее
08-11, 10:19
Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих

Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих
У центрі Кракова 7 листопада сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь читать далее
07-11, 17:27
Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано

Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано
У Вашингтоні ввечері 5 листопада агенти Секретної служби США затримали читать далее
07-11, 17:20
Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments
The first week of November in Ukraine was marked by читать далее
07-11, 16:28
РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну

РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну
Росія почала використовувати власну супутникову систему «Рассвет» для управління безпілотниками читать далее
07-11, 09:52
Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися

Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися
Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 листопада провів телефонні читать далее
07-11, 09:38
ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки

ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки
Європейські країни побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа може читать далее
07-11, 09:36
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі читать далее
06-11, 09:52
Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від США продовження контракту на Starshield
Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження читать далее
06-11, 09:49
Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи
Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та читать далее
06-11, 09:19
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар