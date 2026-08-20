Курс євро встановив новий історичний максимум

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 серпня, новий історичний максимум офіційного курсу гривні до євро — 52,1301 грн за євро. За підсумками валютних торгів європейська валюта подорожчала одразу на 26 копійок порівняно з попереднім значенням 51,8679 грн за євро. Попередній рекорд НБУ за офіційним курсом євро був зафіксований 16 червня на рівні близько 52,03 грн за євро.

Новий максимум українського курсу євро сформувався на тлі помітного зміцнення європейської валюти на міжнародному ринку. За даними, наведеними в матеріалах валютного ринку, пара євро/долар завершила торги 20 серпня на рівні 1,1608, тоді як 21 серпня піднялася до 1,1689. На початку поточного тижня, 17 серпня, співвідношення становило 1,1589.

Таким чином, за кілька торгових сесій євро помітно посилив позиції щодо долара. Для українського валютного ринку це безпосередньо впливає на розрахунок офіційного курсу гривні до європейської валюти, оскільки НБУ визначає його з урахуванням співвідношення євро та долара на світовому ринку.

Однією з причин ослаблення долара фінансові аналітики називають слабші, ніж очікувалося, економічні показники США. Зокрема, у липні роздрібні продажі в країні несподівано скоротилися на 0,6%. Додатковим фактором стало зниження споживчих настроїв: індекс Мічиганського університету опустився до 51,0 пункту.

Динаміка показника споживчих настроїв відображає занепокоєння американських споживачів щодо вартості життя та майбутнього стану економіки. Слабші економічні сигнали можуть впливати на очікування учасників фінансового ринку щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США, а через це — і на співвідношення долара з іншими основними валютами.

На українському ринку водночас змінилася динаміка офіційного курсу гривні до долара. На 21 серпня НБУ встановив його на рівні 44,6144 грн за долар проти 44,7006 грн попереднього дня. Тобто американська валюта в офіційному курсі подешевшала на 8,62 копійки.

Зміна курсу долара частково стримує зростання вартості євро в гривневому еквіваленті, однак сильніший рух пари євро/долар на світових ринках цього разу переважив цей фактор. У результаті розрахунковий курс гривні до євро піднявся вище попереднього історичного максимуму.

На внутрішньому валютному ринку додатковий тиск створює дисбаланс між попитом і пропозицією долара. НБУ змушений компенсувати дефіцит валюти власними інтервенціями, продаючи на міжбанківському ринку значні обсяги доларів із міжнародних резервів.

За наведеними оцінками, обсяг продажів регулятора покриває від 77% до 90% потреби внутрішнього безготівкового валютного ринку. Одночасно пропозиція іноземної валюти з боку експортерів скоротилася. Серед причин називаються атаки на порти та логістичні проблеми, які ускладнюють роботу українських виробників і впливають на валютну виручку.

Рух євро найближчим часом залежатиме одночасно від ситуації на світовому ринку та дій НБУ на внутрішньому валютному сегменті. Для української гривні особливе значення матиме подальша динаміка пари євро/долар, обсяг валютної виручки експортерів і потреба регулятора компенсувати дефіцит пропозиції за рахунок резервів.

Офіційний курс євро НБУ має значення не лише для банківських операцій. Його використовують під час низки розрахунків, зокрема для визначення гривневого еквівалента платежів та інших фінансових зобов’язань, номінованих у євро. Тому оновлення історичного максимуму безпосередньо збільшує гривневу вартість операцій, прив’язаних до європейської валюти.