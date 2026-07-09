Курс валют на 9 липня: долар, євро та злотий подешевшали
2026-09-07    113

Курс валют на 9 липня: долар, євро та злотий подешевшали

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 9 липня. Порівняно з попереднім банківським днем офіційний курс долара США знизився на 3 копійки, євро — на 19 копійок, а польського злотого — на 9 копійок. Оновлені показники набрали чинності з початку дня та використовуються для бухгалтерських операцій, митних розрахунків і визначення офіційної вартості іноземних валют.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс долара США становить 44,47 гривні за один долар. Європейська валюта оцінюється у 50,69 гривні за один євро, тоді як курс польського злотого встановлено на рівні 11,76 гривні. Усі три валюти продемонстрували зниження відносно гривні після попереднього перегляду офіційних котирувань.

Офіційний курс Національного банку використовується як базовий орієнтир для державних установ, підприємств і фінансової звітності. Водночас курси купівлі та продажу валюти у банках і пунктах обміну можуть відрізнятися від встановлених регулятором значень через ринкову кон’юнктуру, попит і пропозицію, а також внутрішню політику фінансових установ.

Формування офіційного курсу відбувається на основі ситуації на міжбанківському валютному ринку. Національний банк продовжує політику керованої гнучкості курсу, згладжуючи надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій. Такий підхід дозволяє підтримувати відносну стабільність гривні навіть за умов суттєвого зовнішнього та внутрішнього економічного тиску.

Економіст Андрій Шевчишин раніше прогнозував, що до кінця 2026 року курс американської валюти може зрости до 45,5–45,6 гривні за долар. За його оцінкою, Національний банк наразі стримує курс поблизу позначки 45 гривень завдяки активній присутності на міжбанківському ринку та продажу валюти з міжнародних резервів.

Експерт пояснює, що девальваційний тренд залишається актуальним через значний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку. Водночас масштабні валютні інтервенції НБУ пом’якшують тиск на гривню та не допускають різких коливань офіційного курсу. Одним із ключових факторів стабільності залишається міжнародна фінансова допомога, яка підтримує валютні резерви країни.

За прогнозом Шевчишина, у літній період попит населення на готівкову валюту залишатиметься відносно помірним. Водночас восени ситуація може змінитися через збільшення бюджетних виплат військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та рятувальникам, що потенційно здатне підвищити попит на іноземну валюту та посилити тиск на валютний ринок.

Поточна динаміка офіційного курсу свідчить про незначне зміцнення гривні щодо основних іноземних валют на початку липня. Подальші зміни залежатимуть від ситуації на міжбанківському ринку, обсягів міжнародної фінансової підтримки, валютних інтервенцій Національного банку та загального стану української економіки.

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