Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали
2026-20-07    39

Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 липня. Згідно з рішенням регулятора, курс долара США зріс на 5 копійок, тоді як євро та польський злотий подешевшали після вихідних. Нові показники застосовуються під час офіційних валютних операцій та слугують орієнтиром для фінансового ринку.

Відповідно до даних НБУ, офіційний курс долара становить 44,66 гривні за один долар США, що на 5 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем. Європейська валюта подешевшала на 11 копійок — до 51,05 гривні за євро. Польський злотий також втратив у вартості, знизившись на 6 копійок — до 11,75 гривні.

Динаміка офіційного курсу відображає поточну ситуацію на міжбанківському валютному ринку, а також співвідношення основних світових валют. При цьому офіційний курс НБУ не завжди збігається з курсами купівлі та продажу готівкової валюти в банках і обмінних пунктах, де значення можуть відрізнятися залежно від попиту, пропозиції та комерційної політики фінансових установ.

Фінансові аналітики зазначають, що наприкінці липня валютний ринок може залишатися волатильним. На курс гривні впливають сезонне зростання попиту на імпорт, обсяги міжнародної фінансової допомоги, валютні інтервенції Національного банку, стан зовнішньої торгівлі, а також глобальні тенденції на світових фінансових ринках.

Водночас НБУ продовжує застосовувати режим керованої гнучкості валютного курсу, запроваджений восени 2023 року. Такий механізм передбачає можливість коливань офіційного курсу залежно від ринкової ситуації, однак регулятор зберігає право виходити на міжбанківський ринок із валютними інтервенціями для стримування різких змін і підтримки стабільності фінансової системи.

Економісти звертають увагу, що останніми місяцями найбільш помітні зміни демонструє курс євро. Це пов’язано не лише із внутрішніми чинниками, а й із динамікою співвідношення євро та долара на міжнародному валютному ринку. Через це навіть за відносно стабільного курсу долара вартість європейської валюти може суттєво змінюватися.

Польський злотий залишається однією з найбільш затребуваних валют серед громадян через активні економічні зв’язки, трудову міграцію та поїздки до Польщі. Зміна його офіційного курсу має значення для переказів коштів, розрахунків за товари й послуги та планування витрат громадян, які працюють або ведуть бізнес із польськими партнерами.

Фахівці радять стежити не лише за офіційними курсами НБУ, а й за ситуацією на готівковому та міжбанківському ринках, оскільки саме сукупність цих факторів визначає реальну вартість валютних операцій. Подальша динаміка гривні до кінця липня значною мірою залежатиме від макроекономічних показників, зовнішнього фінансування та ситуації на міжнародних фінансових ринках.

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