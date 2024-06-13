Курс долара виріс до 41,25 грн/$
2024-13-06    174

Курс долара виріс до 41,25 грн/$

Після зниження облікової ставки НБУ безготівковий курс долара піднявся до 40,80 грн/$, а готівковий на 41,25 грн/$.

Зниження облікової ставки Нацбанку сьогодні вдарило по гривні і вилилося у зниження її курсу щодо долара. 13 червня торгівля на міжбанку розпочиналася на 40,55 грн/$, на піку досягала 40,80 грн/$ і скоригувалась на 40,77 грн/$ до фінішу.

При цьому попит на долар на майданчику Bloomberg підскочив зі вчорашніх $188 млн до $298,7 млн, що більше за середньоденний обсяг минулого тижня в $197,5 млн. А обсяг продажів із золотовалютних резервів НБУ оцінювали в $200-220 млн.

«До полудня долар на міжбанку торгувався не дуже високо – у районі 40,55-40,60 грн/$. Багато хто допускав збереження облікової ставки на старому рівні в 13,5%, адже розуміли не найкращі інфляційні перспективи України через девальвацію гривні, що вже відбулася, і підвищення тарифів на електроенергію. Проте після полудня (ще до офіційної заяви Нацбанку щодо ставки, яка завжди озвучується о 14:00) на ринок просочилася інформація про зниження обліку на 0,5% (до 13%), і курс підскочив аж до 40,80 грн/$ ( хотіли досягали взагалі 40,8170 грн/$, але угод за цією ціною не було), і лише до закриття торгів ринок трохи відійшов назад. Зниження обліку когось здивувало і було розцінено більше як політичний крок — демонстрація стабільності нашого ринку (підвищення ставки — це реакція на проблему), а комусь дало сигнал до прискореної купівлі долара. Це стандартна реакція бізнесу та спекулянтів. Чим нижчий облік — тим нижчі депозитні ставки бізнесу, невигідніше тримати гривню на рахунках. Вона йде на валютні спекуляції, одну з яких ми побачили сьогодні», – розповів голова правління одного з банків.

Офіційний курс гривня/долар за підсумками дня підняли з 40,4441 грн/$ до 40,6908 грн/$ — новий історичний максимум для Нацбанку.

Максимальні готівкові ціни продажу долара в касах банків підскочили на 10-15 копійок і досягли 41,20-41,25 грн/$, їх ставили БТА Банк, ТАСкомбанк та ОТП Банк. А середній діапазон був у межах 40,85-41,15 грн/$. Викуп валюти у населення відбувався у коридорі 39,85-40,80 грн/$.

Найбільші у роздробі Приватбанк та Ощадбанк ставили курси купівлі-продажу американської валюти на однаковому рівні – 40,40-41,0 грн/$.

Карткові курси виявилися ще вищими: на продажі максимум досяг 41,50 грн/$ (ставив Акордбанк), а середній діапазон — 40,35-41,10 грн/$. Купівля була в межах 39,54-40,80 грн/$.

Коментуючи ситуацію з курсом валютний заступник голови НБУ Юрій Гелетій сьогодні назвав кілька причин зростання попиту на долар та девальвації гривні:

  1. Уповільнення надходження в Україну експортного валютного виторгу від агровиробників, яким раніше скоротили термін повернення зі 180 до 90 днів.
  2. Поступове зняття Нацбанком валютних обмежень, що розширюють можливості бізнесу щодо купівлі інвалюти.
  3. Збільшення бюджетних розрахунків в інвалюті – у тому числі авансові платежі за окремими товарними групами.

Якщо раніше, коли йшлося про державні валютні закупівлі, насамперед говорили про потреби військових. То сьогодні згадали ще й про енергетику. Оплати імпорту електроенергії, який Україна здійснює в Європі, оцінюють $800 млн.

«У квітні імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. Згідно з прогнозом НБУ, імпорт електроенергії цього року коштуватиме Україні близько $800 млн», – повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

курс валют, курс гривні, курс долара, облікова ставка
Останні новини
Texty.org.ua позбавлять американського фінансування

Texty.org.ua позбавлять американського фінансування
У Конгресі США запропонували позбавити американське фінансування українське видання Texty.org.ua, читать далее
13-06, 11:36
Курс долара виріс до 41,25 грн/$

Курс долара виріс до 41,25 грн/$
Після зниження облікової ставки НБУ безготівковий курс долара піднявся до читать далее
13-06, 11:33
Нацбанк України опустив облікову ставку на 0,5%

Нацбанк України опустив облікову ставку на 0,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення щодо зниження з 14 червня читать далее
13-06, 11:30
Єврокомісія почала торгову війну з Китаєм

Єврокомісія почала торгову війну з Китаєм
Єврокомісія запровадила величезні мита на китайські електромобілі – від 17,4% читать далее
12-06, 06:04
Україна готує приватизацію 20 великих держкомпаній “за копійки”

Україна готує приватизацію 20 великих держкомпаній “за копійки”
Україна готує приватизацію близько 20 великих держкомпаній за низькою ціною, читать далее
12-06, 05:57
е-Підприємець: у Дії – нова послуга

е-Підприємець: у Дії – нова послуга
У "Дії" запускається послуга "е-Підприємець": онлайн можна буде отримати 10 читать далее
12-06, 05:39
Українці стали менше купувати у магазинах

Українці стали менше купувати у магазинах
Середній чек українців у магазинах за рік зменшився на 5.2% читать далее
12-06, 12:49
Оновлення iOS 18: що нового?

Оновлення iOS 18: що нового?
Відбулася презентація нового продукту від Apple - основлення iOS 18. читать далее
10-06, 10:22
В Європарламенті перемогли проукраїнські сили

В Європарламенті перемогли проукраїнські сили
Вибори до Європарламенту: центристи зберегли більшість, вкрай праві посилили позиції читать далее
10-06, 10:30
Бронювання від мобілізації буде через Дію

Бронювання від мобілізації буде через Дію
Бронювання від мобілізації тепер буде через «Дію», повідомив глава Мінцифри читать далее
08-06, 05:51
Посвідчення ветерана вже в Дії

Посвідчення ветерана вже в Дії
«У застосунку Дія доступний один із довгоочікуваних документів для українців читать далее
08-06, 05:48
Доставка цветов: все плюсы и варианты

Доставка цветов: все плюсы и варианты
Услуги по доставке цветов, в частности - доставка цветов Харьков, читать далее
07-06, 06:36
Усік зову змінить вагову категорію?

Усік зову змінить вагову категорію?
Олександр Усик може знову змінити вагову категорію. А оскільки підніматися читать далее
06-06, 08:30
І знову графік відключень єлектроєнергії: що буде далі?

І знову графік відключень єлектроєнергії: що буде далі?
В Україні можливі подальші відключення електроенергії. У п'ятницю, 7 червня, читать далее
06-06, 08:27
Екс-начальник Генштабу Молдови “зливав” росіянам секретну інформацію про Україну

Екс-начальник Генштабу Молдови “зливав” росіянам секретну інформацію про Україну
Екс-начальник Генштабу Молдови здавав РФ дані про візити представників Міноборони читать далее
05-06, 04:58
Багатодітний чоловік может потрапити на фронт, якщо не звернеться до нотаріуса

Багатодітний чоловік может потрапити на фронт, якщо не звернеться до нотаріуса
Багатодітним чоловікам тепер потрібно нотаріально доводити, що вони справді утримують читать далее
05-06, 10:46
Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукові заходи

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукові заходи
Оперативні підрозділи Військової поліції зможуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також читать далее
04-06, 03:12
Термін дії водійських прав скоротять до 5-10 років

Термін дії водійських прав скоротять до 5-10 років
У ВР хочуть скоротити термін дії водійських прав. Термін дії читать далее
04-06, 03:10
Вийшов з дому без документів – может бути адмінзатримання до 3 годин

Вийшов з дому без документів – может бути адмінзатримання до 3 годин
Наводимо деякі ціківі моменти з інтерв'ю голови Національної поліції України читать далее
03-06, 08:02
Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?

Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?
Міноборони роз'яснило, з яких причин військовозобов'язаний може опинитися «у розшуку» читать далее
03-06, 07:57
Теги
Київ НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гра гривня гроші долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація спорт футбол фільм