Курс долара виріс до 41,25 грн/$

Після зниження облікової ставки НБУ безготівковий курс долара піднявся до 40,80 грн/$, а готівковий на 41,25 грн/$.
Зниження облікової ставки Нацбанку сьогодні вдарило по гривні і вилилося у зниження її курсу щодо долара. 13 червня торгівля на міжбанку розпочиналася на 40,55 грн/$, на піку досягала 40,80 грн/$ і скоригувалась на 40,77 грн/$ до фінішу.
При цьому попит на долар на майданчику Bloomberg підскочив зі вчорашніх $188 млн до $298,7 млн, що більше за середньоденний обсяг минулого тижня в $197,5 млн. А обсяг продажів із золотовалютних резервів НБУ оцінювали в $200-220 млн.
«До полудня долар на міжбанку торгувався не дуже високо – у районі 40,55-40,60 грн/$. Багато хто допускав збереження облікової ставки на старому рівні в 13,5%, адже розуміли не найкращі інфляційні перспективи України через девальвацію гривні, що вже відбулася, і підвищення тарифів на електроенергію. Проте після полудня (ще до офіційної заяви Нацбанку щодо ставки, яка завжди озвучується о 14:00) на ринок просочилася інформація про зниження обліку на 0,5% (до 13%), і курс підскочив аж до 40,80 грн/$ ( хотіли досягали взагалі 40,8170 грн/$, але угод за цією ціною не було), і лише до закриття торгів ринок трохи відійшов назад. Зниження обліку когось здивувало і було розцінено більше як політичний крок — демонстрація стабільності нашого ринку (підвищення ставки — це реакція на проблему), а комусь дало сигнал до прискореної купівлі долара. Це стандартна реакція бізнесу та спекулянтів. Чим нижчий облік — тим нижчі депозитні ставки бізнесу, невигідніше тримати гривню на рахунках. Вона йде на валютні спекуляції, одну з яких ми побачили сьогодні», – розповів голова правління одного з банків.
Офіційний курс гривня/долар за підсумками дня підняли з 40,4441 грн/$ до 40,6908 грн/$ — новий історичний максимум для Нацбанку.
Максимальні готівкові ціни продажу долара в касах банків підскочили на 10-15 копійок і досягли 41,20-41,25 грн/$, їх ставили БТА Банк, ТАСкомбанк та ОТП Банк. А середній діапазон був у межах 40,85-41,15 грн/$. Викуп валюти у населення відбувався у коридорі 39,85-40,80 грн/$.
Найбільші у роздробі Приватбанк та Ощадбанк ставили курси купівлі-продажу американської валюти на однаковому рівні – 40,40-41,0 грн/$.
Карткові курси виявилися ще вищими: на продажі максимум досяг 41,50 грн/$ (ставив Акордбанк), а середній діапазон — 40,35-41,10 грн/$. Купівля була в межах 39,54-40,80 грн/$.
Коментуючи ситуацію з курсом валютний заступник голови НБУ Юрій Гелетій сьогодні назвав кілька причин зростання попиту на долар та девальвації гривні:
- Уповільнення надходження в Україну експортного валютного виторгу від агровиробників, яким раніше скоротили термін повернення зі 180 до 90 днів.
- Поступове зняття Нацбанком валютних обмежень, що розширюють можливості бізнесу щодо купівлі інвалюти.
- Збільшення бюджетних розрахунків в інвалюті – у тому числі авансові платежі за окремими товарними групами.
Якщо раніше, коли йшлося про державні валютні закупівлі, насамперед говорили про потреби військових. То сьогодні згадали ще й про енергетику. Оплати імпорту електроенергії, який Україна здійснює в Європі, оцінюють $800 млн.
«У квітні імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. Згідно з прогнозом НБУ, імпорт електроенергії цього року коштуватиме Україні близько $800 млн», – повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.