Курс долара виріс до 41,25 грн/$

Після зниження облікової ставки НБУ безготівковий курс долара піднявся до 40,80 грн/$, а готівковий на 41,25 грн/$.

Зниження облікової ставки Нацбанку сьогодні вдарило по гривні і вилилося у зниження її курсу щодо долара. 13 червня торгівля на міжбанку розпочиналася на 40,55 грн/$, на піку досягала 40,80 грн/$ і скоригувалась на 40,77 грн/$ до фінішу.

При цьому попит на долар на майданчику Bloomberg підскочив зі вчорашніх $188 млн до $298,7 млн, що більше за середньоденний обсяг минулого тижня в $197,5 млн. А обсяг продажів із золотовалютних резервів НБУ оцінювали в $200-220 млн.

«До полудня долар на міжбанку торгувався не дуже високо – у районі 40,55-40,60 грн/$. Багато хто допускав збереження облікової ставки на старому рівні в 13,5%, адже розуміли не найкращі інфляційні перспективи України через девальвацію гривні, що вже відбулася, і підвищення тарифів на електроенергію. Проте після полудня (ще до офіційної заяви Нацбанку щодо ставки, яка завжди озвучується о 14:00) на ринок просочилася інформація про зниження обліку на 0,5% (до 13%), і курс підскочив аж до 40,80 грн/$ ( хотіли досягали взагалі 40,8170 грн/$, але угод за цією ціною не було), і лише до закриття торгів ринок трохи відійшов назад. Зниження обліку когось здивувало і було розцінено більше як політичний крок — демонстрація стабільності нашого ринку (підвищення ставки — це реакція на проблему), а комусь дало сигнал до прискореної купівлі долара. Це стандартна реакція бізнесу та спекулянтів. Чим нижчий облік — тим нижчі депозитні ставки бізнесу, невигідніше тримати гривню на рахунках. Вона йде на валютні спекуляції, одну з яких ми побачили сьогодні», – розповів голова правління одного з банків.

Офіційний курс гривня/долар за підсумками дня підняли з 40,4441 грн/$ до 40,6908 грн/$ — новий історичний максимум для Нацбанку.

Максимальні готівкові ціни продажу долара в касах банків підскочили на 10-15 копійок і досягли 41,20-41,25 грн/$, їх ставили БТА Банк, ТАСкомбанк та ОТП Банк. А середній діапазон був у межах 40,85-41,15 грн/$. Викуп валюти у населення відбувався у коридорі 39,85-40,80 грн/$.

Найбільші у роздробі Приватбанк та Ощадбанк ставили курси купівлі-продажу американської валюти на однаковому рівні – 40,40-41,0 грн/$.

Карткові курси виявилися ще вищими: на продажі максимум досяг 41,50 грн/$ (ставив Акордбанк), а середній діапазон — 40,35-41,10 грн/$. Купівля була в межах 39,54-40,80 грн/$.

Коментуючи ситуацію з курсом валютний заступник голови НБУ Юрій Гелетій сьогодні назвав кілька причин зростання попиту на долар та девальвації гривні:

Уповільнення надходження в Україну експортного валютного виторгу від агровиробників, яким раніше скоротили термін повернення зі 180 до 90 днів. Поступове зняття Нацбанком валютних обмежень, що розширюють можливості бізнесу щодо купівлі інвалюти. Збільшення бюджетних розрахунків в інвалюті – у тому числі авансові платежі за окремими товарними групами.

Якщо раніше, коли йшлося про державні валютні закупівлі, насамперед говорили про потреби військових. То сьогодні згадали ще й про енергетику. Оплати імпорту електроенергії, який Україна здійснює в Європі, оцінюють $800 млн.

«У квітні імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. Згідно з прогнозом НБУ, імпорт електроенергії цього року коштуватиме Україні близько $800 млн», – повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.