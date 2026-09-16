Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн
2026-16-09    135

Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн

До кінця 2027 року курс долара може становити 48,3 грн. Такий показник закладений урядом у макроекономічний прогноз до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Водночас Кабінет міністрів очікує уповільнення темпів економічного зростання та подальше підвищення середньої заробітної плати.

Для 2026 року уряд закладав середньорічний курс на рівні 45,7 грн за долар, а на кінець року прогнозував показник 45,8 грн. Таким чином, бюджетні розрахунки на 2027 рік передбачають подальше зниження вартості гривні щодо американської валюти.

Наразі готівковий долар в Україні продають у середньому приблизно по 44,8 грн. Різниця між поточним показником і прогнозним курсом на кінець 2027 року становить близько 3,5 грн за долар.

За прогнозом Кабміну, у 2027 році економіка зросте на 1,3%. У 2026 році очікується збільшення реального ВВП на 1,6%. Таким чином, урядові розрахунки передбачають не прискорення, а уповільнення економічної динаміки наступного року.

Водночас прогноз передбачає зниження інфляції. Якщо у 2026 році її очікують на рівні 9,2%, то у 2027 році показник має становити 8%. Це означає, що темпи зростання споживчих цін, за розрахунками уряду, повинні поступово сповільнюватися.

Середня заробітна плата також має зрости. У макроекономічному прогнозі її розмір на 2026 рік визначено на рівні 30,1 тис. грн, тоді як у 2027 році очікується збільшення до 34,4 тис. грн.

Вищий номінальний рівень зарплат у прогнозі враховує загальну динаміку економіки, інфляцію та ситуацію на ринку праці. Фактичні темпи зростання доходів населення залежатимуть від попиту на працівників, дефіциту кадрів, продуктивності праці та фінансових можливостей роботодавців.

Прогнозований валютний курс є одним із параметрів, на яких ґрунтуються бюджетні розрахунки. Зміни курсу впливають на гривневий еквівалент зовнішніх зобов’язань держави, вартість імпортних товарів та обладнання, а також на окремі доходи й видатки бюджету.

Водночас закладений у бюджет курс не є фіксованим значенням, за яким долар обов’язково торгуватиметься на ринку. Це розрахунковий показник, який використовується для планування державних фінансів. Фактична вартість валюти залежатиме від ситуації на валютному ринку та макроекономічних умов.

На динаміку гривні у 2027 році можуть впливати обсяги міжнародної фінансової підтримки, стан зовнішньої торгівлі, валютні надходження, інфляція та рішення у сфері грошово-кредитної політики. Важливим фактором залишатиметься й ситуація з міжнародними резервами.

Макроекономічний прогноз є основою для підготовки проєкту державного бюджету. Його показники можуть уточнюватися під час подальшого бюджетного процесу залежно від зміни економічних умов та актуалізації прогнозних розрахунків.

Остаточні параметри державного бюджету на 2027 рік визначатимуться після проходження законопроєктом передбачених процедур розгляду. Разом із бюджетними показниками можуть коригуватися й окремі макроекономічні припущення, зокрема щодо валютного курсу, інфляції та темпів зростання економіки.

ВВП, державний бюджет, інфляція, курс долара, новини України
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