Курс долара на сьогодні стрімко летить вгору

Долар йде вгору: міжбанк – 39,0 грн/$, готівка – 39,50 грн/$, картки – 39,80 грн/$. Що відбувається?

В Україні активізувалося подорожчання долара Минулого тижня його курс на міжбанку піднявся з 38,26 грн/$ до 38,80 грн/$, а вже у понеділок, 18 березня, торгівля на майданчику Bloomberg (основна) розпочалася з 38,81 грн/$ та швидко досягла 38 ,9850-38,99 грн/$, де було укладено більшість угод. А закінчився день продажем на новому рівні – 39,0 грн/$. Тут було укладено лише одну угоду наприкінці дня, проте новий цінник зафіксовано у системі.

Національний банк відреагував на це подорожчання підвищенням свого офіційного курсу долара щодо гривні з 38,7998 грн/$ до 38,9744 грн/$ (встановлений на завтра, 19 березня). Для порівняння — минулий тиждень розпочинався курсом НБУ на рівні 38,14 грн/$.

Ключовою причиною валютного подорожчання на міжбанку є зростання попиту на долар. Сьогодні обсяг торгів на Bloomberg зріс на 16% (сягнув 183 млн) порівняно з п’ятницею і відразу на 81% — порівняно з минулим понеділком.

А чим більше збільшувався валютний попит на безготівковому ринку — тим більше долара зі своїх резервів змушений був продавати Нацбанк. Наприклад, сьогодні, за оцінкою скарбників, НБУ продав близько $138-140 млн із $183 млн всього обсягу, тоді як тиждень тому — лише $36,7 млн грн із $101 млн.

“Країна” зібрала динаміку зростання валютних продажів на Bloomberg, а в дужках вказала продажі Нацбанку з резерву:

11 березня – $101,2 млн ($36,7 млн);

12 березня – $134,5 млн ($28,61 млн);

13 березня – $93,25 млн ($25,62 млн);

14 березня – $140,6 млн ($80,8 млн);

15 березня – $157,2 млн ($95 млн);

18 березня – $183 млн (до $140 млн).

Підвищення валютного попиту пояснюють і збільшенням оборонних витрат України, і рішенням Нацбанку минулого четверга опустити розмір своєї облікової ставки з 15% до 14,5% разом з одночасним зниженням на 1,5% (до 17,5% річних) ставок регулятора щодо його депозитних сертифікатів.

«Зниження облікової ставки — добре для кредитного ринку, оскільки має здешевлювати кредитування економіки, але погано для валютного ринку. Адже гривневі капітали, які тримали на рахунках та непогано оплачувалися за рахунок вкладень у депосертифікати НБУ (у них перетікали депозити), тепер почали виливатися на валютний ринок. Заробітки в сертифікатах здують і їх намагаються компенсувати на курсовій різниці — активніше купуватимуть/продаватимуть долар, качаючи курс. А при подальшому підвищенні попиту на долар неминуча подальша девальвація гривні, хоча Нацбанк, звичайно, її стримуватиме», — пояснив директор казначейства великого банку.

Слідом за міжбанком зросли ціни і на чорному ринку, де сьогодні торгівля починалася з 38,90 грн/$ на продажі долара, а надвечір досягла 39,09 грн/$.

У касах 46 банків із 63 діючих поставили ціну продажу готівкового долара 39,0 грн/$ та вище. Максимальний цінник досяг 39,40 грн/$ (Акордбанк, А – Банк, МетаБанк) та 39,50 грн/$ (Індустріалбанк), а середній перебував у 38,95-39,35 грн/$. Викуп валюти у населення відбувався у широкому діапазоні 38,10-38,90 грн/$. Два найбільші роздрібні держбанки ставили такі ціни купівлі/продажу: Приватбанк — 38,60-39,20 грн/$, Ощадбанк — 38,65-39,15 грн/$.

Карткові курси опинилися на продажі в рамках 38,75-39,80 грн/$, а на купівлі – 37,980-38,99 грн/$.