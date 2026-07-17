Курс долара до кінця липня: економісти оцінили перспективи гривні
2026-17-07    49

Курс долара до кінця липня: економісти оцінили перспективи гривні

Українські економісти оприлюднили різні прогнози щодо курсу гривні до кінця липня 2026 року. Більшість із них очікує помірного ослаблення національної валюти без різких стрибків, однак не виключає сценарію, за якого долар на готівковому ринку може наблизитися до позначки 45,5 гривні. Ключовими факторами залишаються політика Національного банку, ситуація на світових енергетичних ринках та геополітичні ризики.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає найбільш імовірним сценарій, за якого до завершення липня курс гривні залишатиметься поблизу нинішніх значень. За його оцінкою, готівковий долар зберігатиметься на рівні близько 45 гривень і вище, якщо не відбудеться різких змін у зовнішній економічній ситуації. Водночас експерт наголосив, що найбільшою невизначеністю для валютного ринку є можливе загострення ситуації на Близькому Сході.

За словами Пендзина, новий виток напруженості між США та Іраном може спровокувати подорожчання нафти на світових біржах. Це традиційно зміцнює американський долар на міжнародних ринках і створює додатковий тиск на валюти країн, що розвиваються. У такому випадку, на його думку, офіційний курс Національного банку може перевищити психологічну позначку у 45 гривень за долар, а готівковий курс наблизитися до 45,5 гривні.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що перша половина липня розвивалася за більш сприятливим сценарієм для гривні. Цьому, за його словами, сприяло часткове відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що позитивно вплинуло на світові ринки, а також валютні інтервенції Національного банку, які допомогли утримати офіційний курс у межах 44,5–45 гривень за долар.

Шевчишин вважає, що найближчими днями ситуація стане більш прогнозованою. Якщо регулятор і надалі стримуватиме офіційний курс нижче 45 гривень, збережеться оптимістичний сценарій розвитку подій. Якщо ж цей рівень буде перевищено, аналітик прогнозує поступове послаблення гривні до 45,5 гривні за долар. У такому разі готівковий долар може торгуватися в діапазоні 45–45,75 гривні, а курс євро — 51,25–52 гривні. Ймовірність позитивнішого сценарію він оцінює приблизно у 60%, базового — у 40%.

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський також прогнозує поступове подорожчання американської валюти, однак не очікує повторення різких коливань, які спостерігалися на валютному ринку в середині липня. За його оцінкою, курс рухатиметься у висхідному тренді, але без шокових змін, а головним орієнтиром для ринку залишатиметься валютна політика Національного банку.

Фінансові аналітики звертають увагу, що український валютний ринок нині залежить не лише від внутрішніх економічних показників, а й від обсягів міжнародної фінансової допомоги, експортної виручки, ситуації на світових товарних ринках та геополітичної обстановки. Саме поєднання цих чинників визначатиме динаміку гривні до кінця липня та впливатиме на рішення регулятора щодо подальшої валютної політики.

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