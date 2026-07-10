Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії

Після того, як Національний банк України презентував банкноту номіналом 2000 гривень, у банківському середовищі звернули увагу на серію перших презентаційних купюр. Частина фінансистів відзначила, що банкноти мають серію «ПА», яку вони неофіційно пов’язують з ініціалами голови НБУ Андрія Пишного.

Під час презентації нової банкноти Національний банк також оприлюднив оновлені дані про готівковий обіг. За інформацією регулятора, із 2019 року загальний обсяг готівки в економіці зріс більш ніж удвічі — із приблизно 390 млрд грн до 970 млрд грн станом на липень 2026 року. У НБУ пояснили таку динаміку наслідками повномасштабної війни, коли в окремі періоди готівкові розрахунки стали критично важливими через перебої з електропостачанням, роботою банкоматів, POS-терміналів і безготівкових сервісів.

Регулятор також визнав суттєву зміну структури готівкової маси. За його оцінками, близько 55% вартості всіх гривневих банкнот, що перебувають в обігу, припадає саме на купюри номіналом 1000 гривень. Це свідчить про зростання ролі великих номіналів у розрахунках та водночас відображає зміну купівельної спроможності гривні за останні роки. Банкноти номіналом 500, 200, 100 та 50 гривень займають меншу частку у загальній вартості готівкового обігу.

На цьому тлі поява купюри номіналом 2000 гривень стала предметом обговорення серед представників фінансового сектору. Банкіри зазначають, що використання серії «ПА» на презентаційних екземплярах викликало дискусію про можливий символічний характер такого рішення. Водночас жодних офіційних підтверджень або коментарів, що серія пов’язана з керівником Національного банку, наразі не оприлюднено.

Додатковий інтерес до нової банкноти виник і через попередні дискусії навколо грошової реформи. Раніше Андрій Пишний підтримував ідею перейменування копійок на «шаги». Відповідний законопроєкт було внесено до Верховної Ради, однак документ поки не завершив проходження парламентської процедури. Через це в експертному середовищі продовжують обговорювати інші можливі зміни у грошовому обігу країни.

Поява номіналу 2000 гривень також вписується у міжнародну практику. Аналогічні за величиною банкноти використовуються в низці держав світу, хоча їхня економічна роль суттєво відрізняється залежно від рівня інфляції та структури грошового обігу. Купюри номіналом 2000 існують, зокрема, у Чехії, Японії, Казахстані, Угорщині, Чилі, Індії, Аргентині та Росії. При цьому сам факт наявності такого номіналу не є прямим показником інфляційних процесів, оскільки кожна країна має власну модель емісії та грошового обігу.

Представники банківського сектору раніше також повідомляли про обговорення можливості запровадження не лише банкноти номіналом 2000 гривень, а й купюри у 5000 гривень. За їхніми словами, такі пропозиції неодноразово надходили до Національного банку, однак регулятор тривалий час не підтримував відповідні ініціативи. Чи стане поява банкноти у 2000 гривень першим кроком до подальшого розширення лінійки великих номіналів, наразі офіційно не повідомляється.

Запровадження нового номіналу відбувається на тлі поступової трансформації готівкового ринку України. Попри активний розвиток цифрових платежів, війна, перебої в роботі інфраструктури та потреба населення у резерві готівки істотно змінили поведінку громадян і бізнесу. Саме ці фактори Національний банк називає ключовими причинами різкого збільшення обсягу готівкової гривні в економіці та необхідності адаптації грошового обігу до нових умов.