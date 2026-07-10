Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії
2026-10-07    75

Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії

Після того, як Національний банк України презентував банкноту номіналом 2000 гривень, у банківському середовищі звернули увагу на серію перших презентаційних купюр. Частина фінансистів відзначила, що банкноти мають серію «ПА», яку вони неофіційно пов’язують з ініціалами голови НБУ Андрія Пишного.

Під час презентації нової банкноти Національний банк також оприлюднив оновлені дані про готівковий обіг. За інформацією регулятора, із 2019 року загальний обсяг готівки в економіці зріс більш ніж удвічі — із приблизно 390 млрд грн до 970 млрд грн станом на липень 2026 року. У НБУ пояснили таку динаміку наслідками повномасштабної війни, коли в окремі періоди готівкові розрахунки стали критично важливими через перебої з електропостачанням, роботою банкоматів, POS-терміналів і безготівкових сервісів.

Регулятор також визнав суттєву зміну структури готівкової маси. За його оцінками, близько 55% вартості всіх гривневих банкнот, що перебувають в обігу, припадає саме на купюри номіналом 1000 гривень. Це свідчить про зростання ролі великих номіналів у розрахунках та водночас відображає зміну купівельної спроможності гривні за останні роки. Банкноти номіналом 500, 200, 100 та 50 гривень займають меншу частку у загальній вартості готівкового обігу.

На цьому тлі поява купюри номіналом 2000 гривень стала предметом обговорення серед представників фінансового сектору. Банкіри зазначають, що використання серії «ПА» на презентаційних екземплярах викликало дискусію про можливий символічний характер такого рішення. Водночас жодних офіційних підтверджень або коментарів, що серія пов’язана з керівником Національного банку, наразі не оприлюднено.

Додатковий інтерес до нової банкноти виник і через попередні дискусії навколо грошової реформи. Раніше Андрій Пишний підтримував ідею перейменування копійок на «шаги». Відповідний законопроєкт було внесено до Верховної Ради, однак документ поки не завершив проходження парламентської процедури. Через це в експертному середовищі продовжують обговорювати інші можливі зміни у грошовому обігу країни.

Поява номіналу 2000 гривень також вписується у міжнародну практику. Аналогічні за величиною банкноти використовуються в низці держав світу, хоча їхня економічна роль суттєво відрізняється залежно від рівня інфляції та структури грошового обігу. Купюри номіналом 2000 існують, зокрема, у Чехії, Японії, Казахстані, Угорщині, Чилі, Індії, Аргентині та Росії. При цьому сам факт наявності такого номіналу не є прямим показником інфляційних процесів, оскільки кожна країна має власну модель емісії та грошового обігу.

Представники банківського сектору раніше також повідомляли про обговорення можливості запровадження не лише банкноти номіналом 2000 гривень, а й купюри у 5000 гривень. За їхніми словами, такі пропозиції неодноразово надходили до Національного банку, однак регулятор тривалий час не підтримував відповідні ініціативи. Чи стане поява банкноти у 2000 гривень першим кроком до подальшого розширення лінійки великих номіналів, наразі офіційно не повідомляється.

Запровадження нового номіналу відбувається на тлі поступової трансформації готівкового ринку України. Попри активний розвиток цифрових платежів, війна, перебої в роботі інфраструктури та потреба населення у резерві готівки істотно змінили поведінку громадян і бізнесу. Саме ці фактори Національний банк називає ключовими причинами різкого збільшення обсягу готівкової гривні в економіці та необхідності адаптації грошового обігу до нових умов.

2000 гривень, Андрій Пишний, банківська система, банкнота, банкноти України, Верховна Рада, готівка, готівковий обіг, гривня, грошова маса, економіка України, емісія гривні, інфляція, купюра 2000 грн, монетарна політика, Національний банк України, НБУ, платіжна система, фінанси України, шаги
Останні новини
Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка читать далее
10-07, 17:09
Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
11 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині читать далее
10-07, 16:03
На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені

На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені
Міжнародна група дослідників виявила докази того, що частина космічного пилу, читать далее
10-07, 16:01
Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка

Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п'ятому президенту читать далее
10-07, 15:46
Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя

Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя
Фонова музика дедалі частіше стає невід'ємною частиною сучасного житлового простору, читать далее
10-07, 14:44
Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів

Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів
Європейські туристичні напрямки фіксують зростання інтересу до сезонних подорожей, пов'язаних читать далее
10-07, 14:35
Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії

Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії
Після того, як Національний банк України презентував банкноту номіналом 2000 читать далее
10-07, 14:28
Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року

Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року
Ювелірні жіночі годинники, натхненні історіями кохання, знову опинилися у центрі читать далее
10-07, 14:13
В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень

В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень
Національний банк України з 4 вересня 2026 року вводить в читать далее
10-07, 13:42
У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом

У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом
У Лондоні почав працювати незвичний простір формату секс-коворкінгу, який поєднує читать далее
10-07, 11:31
Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати

Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати
Окремі педагогічні працівники в Україні мають право на щомісячну надбавку читать далее
10-07, 11:17
Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном

Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном
Уряд України розпочав підготовку нових програм фінансової підтримки для найбільш читать далее
10-07, 11:14
На Хмельниччині зафіксували землетрус

На Хмельниччині зафіксували землетрус
У Новоушицькій територіальній громаді Хмельницької області 9 липня було зареєстровано читать далее
10-07, 11:12
Доплата 1297 грн до пенсії: хто з військових пенсіонерів отримає надбавку у 2026 році

Доплата 1297 грн до пенсії: хто з військових пенсіонерів отримає надбавку у 2026 році
У 2026 році частина українських військових пенсіонерів може щомісяця отримувати читать далее
10-07, 11:07
Індексація зарплати у липні та серпні 2026: які суми нарахують

Індексація зарплати у липні та серпні 2026: які суми нарахують
Індекс споживчих цін за червень 2026 року офіційно оприлюднено, що читать далее
10-07, 11:03
Зеленський підтвердив удар по складу «Укроборонпрому» у Вишневому

Зеленський підтвердив удар по складу «Укроборонпрому» у Вишневому
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час російської атаки читать далее
10-07, 11:01
Померла легендарна співачка Бонні Тайлер, їй було 75 років

Померла легендарна співачка Бонні Тайлер, їй було 75 років
Валлійська співачка Бонні Тайлер, яка стала світовою зіркою завдяки хіту читать далее
10-07, 10:58
Сирський заявив, що до перелому у війні ще далеко

Сирський заявив, що до перелому у війні ще далеко
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що попри уповільнення читать далее
10-07, 10:54
Франція перемогла Марокко і першою вийшла до півфіналу ЧС-2026

Франція перемогла Марокко і першою вийшла до півфіналу ЧС-2026
Збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2026, обігравши Марокко з читать далее
10-07, 10:44
Земля може пережити смерть Сонця: нова модель учених

Земля може пережити смерть Сонця: нова модель учених
Міжнародна група астрономів представила нову модель еволюції Сонячної системи, згідно читать далее
09-07, 18:55
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026