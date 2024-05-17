Купівля нерухомості на вторинному ринку: що слід перевірити?
2024-17-05    79

Купівля нерухомості на вторинному ринку: що слід перевірити?

Перед укладенням договору купівлі-продажу слід перевірити документи, які підтверджують право власності.

Зробити це можна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – ДРРП, де зафіксовані зареєстровані речові права продавця та наявність\відсутність обтяжень речових прав.

Для отримання інформації з ДРРП в паперовій формі(Актуальна та Деталізована інформація) зверніться до держреєстратора, ЦНАПу або помічника нотаріуса.

А в електронній формі (тільки Актуальна інформація) можна її отримати за допомогою Порталу Дія або порталу «Онлайн будинок юстиції». На сайті Мін’юсту є відеоінструкція з отримання інформації з ДРРП.

Проте до 01.01.2013 року держреєстрація права власності на нерухомість проводилась реєстраторами БТІ, і ці реєстрові книги досі зберігаються в БТІ. А щодо земельних ділянок реєстрацію проводили територіальні органи земельних ресурсів.

Додатково треба передивитися, чи не було здійснено перепланування, чи не знесенні опорні стіни. Якщо так, то це має бути належним чином оформлено через дозвільні документи з видачею нового техпаспорта.

Також варто перевірити відсутність боргу за комунальні послуги. Ця перевірка допоможе уникнути можливих проблем та забезпечить безпеку при укладанні угоди про купівлю нерухомості.

Аби бути впевненим, що квартира не є обʼєктом судових суперечок і на неї не накладено арешт слід перевірити інформацію про неї та його власника за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень.

нерухомість
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