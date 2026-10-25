Куди зник Стас Шурінс: що відомо про життя співака в Німеччині

Переможець українського телепроєкту «Фабрика зірок-3» Стас Шурінс нині живе з родиною в Німеччині та розвивається в рок-музиці. Про життя артиста, який після перемоги на шоу поступово зник з українського інформаційного простору, розповіла співачка Тетяна Воржева з гурту Real O в інтерв’ю Rostyslove Production, опублікованому 24 жовтня 2026 року.

За словами Воржевої, Шурінс змінив музичний напрям і нині шукає власне звучання. Якщо під час участі в телепроєкті він виступав переважно як попвиконавець, то тепер зосередився на рок-музиці. Співачка зазначила, що артист продовжує експериментувати зі стилем і визначається з подальшим творчим шляхом.

«Зараз у Стаса все добре. Він живе у Німеччині зі своєю дружиною, родиною. Він переформатувався у рок-стиль і, здається, навіть перемагав у німецькому “Х-факторі”. Думаю, наразі він шукає свій стиль і себе, як хоче рухатися», — розповіла Воржева.

Вона також пояснила, чому співак не поспішає коментувати свою кар’єру та обставини, які склалися після перемоги на українському музичному шоу. На думку Воржевої, причиною може бути історія з обіцяним контрактом, який артист так і не отримав. Співачка припустила, що ця ситуація могла залишити неприємний слід у його професійній біографії.

За умовами «Фабрики зірок-3», переможець мав отримати контракт із продюсером Костянтином Меладзе. Однак, як стверджує Воржева, домовленість не була реалізована. Вона вважає, що невиконані зобов’язання позбавили Шурінса можливості скористатися одним із головних призів конкурсу.

«На жаль, обіцяного контракту не відбулося. І це досі великий знак питання. Річ у тім, що переможець “Фабрики” мав отримати контракт з Костянтином Меладзе. Але, напевно, у нього не знайшлося часу, аби виконати свої зобов’язання. Це непрофесійно. Шкода, бо Стас був того вартий, дуже талановита людина», — заявила Воржева.

Водночас публічних пояснень Меладзе щодо цієї ситуації в наведених матеріалах немає. Тому причини, через які контракт не було укладено, залишаються невідомими. Так само немає підтвердженої інформації про те, чи намагався Шурінс надалі врегулювати питання з організаторами конкурсу.

Воржева висловила сподівання, що українська аудиторія знову зверне увагу на творчість музиканта. На її думку, зміна жанру не означає завершення кар’єри, а пошук власного стилю може стати основою для нового етапу в роботі артиста. Вона також зазначила, що хотіла б побачити ширше визнання його музики.

Окремо в публікації згадується інформація про можливу тяжку хворобу дружини співака, зокрема чутки про рак мозку. Проте Воржева не стала коментувати приватні обставини життя колеги. Незалежного підтвердження цих повідомлень у наведеній інформації немає, тому пов’язувати їх із переїздом Шурінса або змінами в його кар’єрі підстав немає.

Стас Шурінс став відомим широкій аудиторії після участі в третьому сезоні «Фабрики зірок» у 2009 році. Перемога на телешоу відкрила йому шлях до популярності, а його виступи привернули увагу шанувальників української попмузики. Згодом артист відійшов від активної присутності в українському медіапросторі, а його подальша творчість стала менш помітною для місцевої аудиторії.

Німеччина стала місцем життя музиканта та його родини, а рок-музика — новим напрямом творчих пошуків. Чи планує Шурінс повертатися до української сцени, випускати новий матеріал або публічно розповісти про обставини свого відходу від попмузики, наразі невідомо. Сама Воржева висловила сподівання, що співак згодом розповість власну історію та дасть слухачам змогу оцінити його нинішню творчість.