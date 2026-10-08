Куди насправді пішли гроші Німеччини, заявлені як допомога Україні
2026-08-10    158

Куди насправді пішли гроші Німеччини, заявлені як допомога Україні

Уряд Німеччини оцінює двосторонню допомогу Україні приблизно у 100 млрд євро, однак безпосередньо українській стороні з невоєнної складової надійшло лише близько 7,4 млрд євро, підрахували економісти Кільського інституту світової економіки. Значна частина коштів, які Берлін зараховує до допомоги Україні, була витрачена безпосередньо на території Німеччини — передусім на підтримку українських біженців та компенсації німецьким землям і муніципалітетам.

Загальний обсяг невоєнної допомоги, за оцінкою уряду ФРН, становить близько 43,3 млрд євро. Із цієї суми приблизно 35,9 млрд євро, за розрахунками дослідників, не були переказані Україні, а залишилися в Німеччині та були використані на пов’язані з війною витрати всередині країни.

Найбільша стаття таких видатків — соціальні виплати українцям, які отримали захист у Німеччині. На допомогу біженцям припало близько 27,45 млрд євро. Ще 7,15 млрд євро були спрямовані німецьким федеральним землям і муніципалітетам для покриття витрат на розміщення та підтримку українців.

Окремо до цієї категорії дослідники віднесли близько 1,3 млрд євро гарантій для німецьких компаній, які працюють або планують працювати в Україні. Такі механізми мають зменшувати ризики для бізнесу, пов’язані з інвестиціями та діяльністю в умовах війни, однак самі по собі не означають передачу відповідної суми українському бюджету.

У результаті безпосередньо Україні з невоєнної частини двосторонньої допомоги, за оцінкою Кільського інституту, дісталося приблизно 7,4 млрд євро. Це означає, що більша частина заявленого невоєнного фінансування була пов’язана з витратами Німеччини на наслідки війни, а не з прямими бюджетними надходженнями Києву.

Інша структура витрат склалася у військовій сфері. Фактично виділена Німеччиною військова допомога Україні у 2022–2025 роках оцінюється приблизно у 22,7 млрд євро. Йдеться про вже ухвалене фінансування та поставки, пов’язані з підтримкою українських оборонних спроможностей.

Ще 11,6 млрд євро німецький бюджет передбачив на військову допомогу Україні у 2026 році. Крім того, близько 22 млрд євро припадають на майбутні зобов’язання за контрактами. Ця категорія відображає фінансові рішення, які мають забезпечити подальші поставки, але не означає, що вся відповідна сума вже була витрачена або отримана Україною.

Якщо врахувати кошти, які вже були спрямовані безпосередньо Україні, економісти оцінюють їхній загальний обсяг приблизно у 41,7 млрд євро. Таким чином, заявлена урядом ФРН сума двосторонньої допомоги близько 100 млрд євро та фактичний обсяг ресурсів, що безпосередньо надійшли українській стороні, істотно відрізняються.

Розбіжність пояснюється насамперед різними підходами до підрахунку. Німецька сторона включає до загального показника не лише прямі перекази або поставки Україні, а й витрати, які виникли в Німеччині через прийом українців, а також окремі фінансові гарантії та майбутні зобов’язання. Для оцінки реального обсягу ресурсів, отриманих Києвом, Кільський інститут розділяє такі категорії.

Питання структури німецької допомоги набуває додаткового значення на тлі політичних змін у самій Німеччині. Ультраправа політична сила, яка посилила позиції в Саксонії-Ангальт, уже заявляла про намір домагатися припинення допомоги Україні. Подальша політика федерального уряду та земель може вплинути не лише на нові рішення щодо фінансування, а й на виконання вже взятих зобов’язань.

Німеччина залишається одним із ключових європейських донорів України після початку повномасштабної війни. Її модель підтримки поєднує військові поставки, фінансову допомогу, гуманітарні програми, соціальні витрати на українців із тимчасовим захистом та механізми страхування ризиків для бізнесу. Саме різниця між цими категоріями є основною причиною того, що загальна сума, яку Берлін називає допомогою Україні, не дорівнює коштам, які безпосередньо отримав Київ.

війна в Україні, військова допомога, Кільський інститут, Німеччина, Саксонія-Ангальт, українські біженці
Останні новини
Порції в шкільній їдальні: скільки має отримувати дитина

Порції в шкільній їдальні: скільки має отримувати дитина
Розмір порції у шкільній їдальні залежить насамперед від віку дитини читать далее
08-10, 16:42
Німеччина продовжила захист для українців до березня 2028 року

Німеччина продовжила захист для українців до березня 2028 року
Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для українців, які вже перебувають читать далее
08-10, 16:35
Яке церковне свято 9 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 9 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
9 жовтня 2026 року, у п’ятницю, православна церква вшановує пам’ять читать далее
08-10, 16:29
Половина українців вважає мир важливішим за перемогу, — опитування

Половина українців вважає мир важливішим за перемогу, — опитування
Половина українців вважає мир важливішим за перемогу, тоді як 41% читать далее
08-10, 15:22
Рубіо заявив, що прогресу в переговорах щодо України немає

Рубіо заявив, що прогресу в переговорах щодо України немає
Державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю грецькому виданню читать далее
08-10, 11:06
Дипломат ЄС закликав не давати Україні хибних надій щодо вступу

Дипломат ЄС закликав не давати Україні хибних надій щодо вступу
Один із європейських дипломатів заявив виданню Rapporteur, що Європейському Союзу читать далее
08-10, 10:42
Куди насправді пішли гроші Німеччини, заявлені як допомога Україні

Куди насправді пішли гроші Німеччини, заявлені як допомога Україні
Уряд Німеччини оцінює двосторонню допомогу Україні приблизно у 100 млрд читать далее
08-10, 10:38
Меган Фокс стала обличчям препарату від еректильної дисфункції

Меган Фокс стала обличчям препарату від еректильної дисфункції
Американська акторка Меган Фокс стала обличчям рекламної кампанії препарату Ro читать далее
07-10, 22:48
Фелікс Редька: біографія та цікаві факти про стендап-коміка

Фелікс Редька: біографія та цікаві факти про стендап-коміка
Фелікс Редька — український стендап-комік, гуморист та автор сольних комедійних читать далее
07-10, 22:45
Арда Туран: біографія та цікаві факти про тренера «Шахтаря»

Арда Туран: біографія та цікаві факти про тренера «Шахтаря»
Арда Туран — турецький футболіст, який після завершення ігрової кар’єри читать далее
07-10, 22:42
Анатолій Анатоліч: біографія та цікаві факти про телеведучого

Анатолій Анатоліч: біографія та цікаві факти про телеведучого
Анатолій Анатоліч — український телеведучий, радіоведучий, шоумен та інтерв’юер, справжнє читать далее
07-10, 22:40
Катерина Осадча: біографія та цікаві факти про телеведучу

Катерина Осадча: біографія та цікаві факти про телеведучу
Катерина Осадча — українська журналістка, телеведуча та колишня модель, найбільше читать далее
07-10, 17:54
У жовтні українцям перерахують субсидії: що врахує ПФУ

У жовтні українцям перерахують субсидії: що врахує ПФУ
У жовтні 2026 року Пенсійний фонд України перегляне розмір житлових читать далее
07-10, 17:50
Яке церковне свято 8 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 8 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
8 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобної Пелагії читать далее
07-10, 16:17
Рада Європи готується до перших виборів в Україні після війни

Рада Європи готується до перших виборів в Україні після війни
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що організація готується читать далее
07-10, 10:57
На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»

На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»
У Київській області внаслідок нічного обстрілу загорівся центр реабілітації птахів читать далее
07-10, 10:29
Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення вірусів

Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення вірусів
Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення шкідливого програмного забезпечення, читать далее
07-10, 10:21
В Україні може різко зрости безробіття

В Україні може різко зрости безробіття
В Україні протягом найближчих 4–6 місяців може різко зрости безробіття, читать далее
07-10, 10:19
Дрони та кібербезпека стануть частиною шкільної освіти

Дрони та кібербезпека стануть частиною шкільної освіти
Міністерство освіти і науки планує з 1 вересня 2027 року читать далее
06-10, 20:04
Яке церковне свято 7 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 7 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
7 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної первомучениці читать далее
06-10, 16:07
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар