Ксенія Мішина кардинально змінила імідж

Українська акторка Ксенія Мішина 12 жовтня 2026 року показала в Instagram нову зачіску після кардинальної зміни іміджу. Зірка серіалу «Кріпосна» відрізала довге волосся та тепер носить подовжений боб. Частину волосся акторка обрізала самостійно в салоні краси, а завершив роботу майстер.

Мішина поділилася відео процесу перевтілення та результатом у соціальній мережі. На оприлюднених кадрах видно, як акторка бере ножиці й сама відрізає пасмо довгого волосся. Після цього зачіску коригує перукар, надаючи їй остаточної форми.

Новий образ помітно відрізняється від звичного вигляду Ксенії Мішиної, яка тривалий час носила довге волосся. Акторка продемонструвала подовжений боб — стрижку, довжина якої зазвичай сягає підборіддя або плечей, залежно від обраної форми. Такий варіант дає змогу зберегти об’єм і водночас зробити силует зачіски виразнішим.

«Ну, нарешті. Як вам?» — написала Мішина, звернувшись до підписників із проханням оцінити зміни. Акторка не уточнила, чи пов’язане рішення з новою роллю, професійним проєктом або особистими обставинами. У публікації вона зосередилася на самому перевтіленні та реакції аудиторії.

Підписники активно відреагували на нову зачіску в коментарях. Користувачі хвалили зовнішність акторки та писали, що стрижка їй пасує. Серед відгуків були коментарі «Тобі дуже личить», «Дуже гарно», «Ксюша, як тобі пасує, краса» та «Розкішно». Більшість наведених реакцій була позитивною.

Зміна зачіски стала помітним оновленням публічного образу Мішиної, адже раніше її часто можна було побачити з довгим волоссям. Водночас акторка не повідомляла про інші зміни у стилі та не заявляла, що нова стрижка є частиною підготовки до конкретного проєкту.

Ксенія Мішина — українська акторка театру й кіно, яка здобула широку популярність завдяки ролям у телевізійних проєктах, зокрема серіалі «Кріпосна». Вона також брала участь у розважальних телешоу та регулярно ділиться з аудиторією подробицями професійного й особистого життя в соціальних мережах. Її публікації про зовнішність і повсякденні події часто викликають обговорення серед підписників.

Раніше Мішина коментувала публічний конфлікт із акторкою Наталкою Денисенко. За словами Ксенії, яка раніше товаришувала з колегою, зараз їй більше немає чого сказати колишній подрузі. Подробиць щодо причин зміни зачіски акторка поки не розкривала, тому пов’язувати новий образ із цією ситуацією немає підстав.