Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року
2026-28-05    235

Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі отримав високі оцінки західних критиків і вже претендує на статус одного з найважливіших телевізійних проєктів 2026 року. Після прем’єри перші рецензії профільних видань виявилися переважно позитивними, а оглядачі відзначили незвичне поєднання супергеройського жанру та класичного нуару.

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1930-х років. Кейдж виконує роль Бена Рейлі — приватного детектива та колишнього супергероя, який змушений знову зіткнутися зі своїм минулим. Проєкт створено за мотивами коміксів Marvel про Людину-павука в нуарному всесвіті, однак автори запропонували власне бачення відомого персонажа.

Окрему увагу критики приділяють візуальному рішенню серіалу. Творці випустили шоу одразу у двох версіях — кольоровій та чорно-білій. На думку оглядачів, саме монохромний формат найкраще передає атмосферу детективного нуару та підсилює художню концепцію проєкту. У соцмережах глядачі також радять знайомитися із серіалом насамперед у чорно-білому форматі.

За словами рецензентів, «Павук-Нуар» помітно відрізняється від більшості сучасних супергеройських шоу завдяки нестандартному підходу до історії та стилістики. В оглядах серіал називають сміливим експериментом, який поєднує кримінальну драму, детектив і коміксову фантастику. Частина критиків вважає проєкт успішною відповіддю на втому аудиторії від традиційних супергеройських історій.

Схвальні відгуки отримала й акторська робота Ніколаса Кейджа. Оглядачі наголошують, що акторові вдалося створити багатогранний образ героя, зберігши власну впізнавану манеру гри та водночас додавши персонажу драматичної глибини. Його роль уже називають однією з найкращих у кар’єрі за останні роки.

Перший сезон налічує вісім епізодів. Окрім Кейджа, у проєкті знялися Ламорн Морріс, Карен Родрігес, Лі Цзюнь Лі, Джек Г’юстон та Брендан Глісон. Серіал вийшов на Prime Video та MGM+, а перші оцінки критиків свідчать про те, що він може стати одним із найобговорюваніших телевізійних релізів року.

Marvel, Prime Video, Spider-Noir, відгуки критиків, кіно, кіноновини, Людина-павук, Ніколас Кейдж, нові серіали 2026, Павук-Нуар, серіал року, супергеройські серіали, телесеріали
Останні новини
29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні читать далее
28-05, 23:40
Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції
Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення читать далее
28-05, 18:35
Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі

Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі
Зелені свята належать до найважливіших християнських свят в Україні та читать далее
28-05, 18:31
Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо

Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може читать далее
28-05, 18:17
Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року
Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі читать далее
28-05, 18:13
Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів

Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів
29 травня 2026 року формується як день помірної, але структурної читать далее
28-05, 16:06
Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ

Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ
Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі читать далее
27-05, 23:36
У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося

У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося
Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про нові проблеми зі здоров’ям. читать далее
27-05, 23:32
Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко

Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко
Українська психологиня Наталія Холоденко опинилася в центрі нового скандалу після читать далее
27-05, 23:30
Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику
Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо читать далее
27-05, 23:28
Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою

Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одружився зі Світланою читать далее
27-05, 22:25
Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса

Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса
Відома українська TikTok-блогерка Vikunciy загинула у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на читать далее
27-05, 22:21
Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю

Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю
Ще десять років тому вирощування ківі в Україні здавалося екзотикою, читать далее
27-05, 21:24
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 20:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 20:27
Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город

Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город
Бордоська суміш залишається одним із найпопулярніших засобів для профілактики грибкових читать далее
27-05, 20:06
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду

Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду
Мідний купорос і бордоська суміш належать до найвідоміших засобів захисту читать далее
27-05, 10:23
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком походження коштів підозрілі операції спорт фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції