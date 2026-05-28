Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі отримав високі оцінки західних критиків і вже претендує на статус одного з найважливіших телевізійних проєктів 2026 року. Після прем’єри перші рецензії профільних видань виявилися переважно позитивними, а оглядачі відзначили незвичне поєднання супергеройського жанру та класичного нуару.

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1930-х років. Кейдж виконує роль Бена Рейлі — приватного детектива та колишнього супергероя, який змушений знову зіткнутися зі своїм минулим. Проєкт створено за мотивами коміксів Marvel про Людину-павука в нуарному всесвіті, однак автори запропонували власне бачення відомого персонажа.

Окрему увагу критики приділяють візуальному рішенню серіалу. Творці випустили шоу одразу у двох версіях — кольоровій та чорно-білій. На думку оглядачів, саме монохромний формат найкраще передає атмосферу детективного нуару та підсилює художню концепцію проєкту. У соцмережах глядачі також радять знайомитися із серіалом насамперед у чорно-білому форматі.

За словами рецензентів, «Павук-Нуар» помітно відрізняється від більшості сучасних супергеройських шоу завдяки нестандартному підходу до історії та стилістики. В оглядах серіал називають сміливим експериментом, який поєднує кримінальну драму, детектив і коміксову фантастику. Частина критиків вважає проєкт успішною відповіддю на втому аудиторії від традиційних супергеройських історій.

Схвальні відгуки отримала й акторська робота Ніколаса Кейджа. Оглядачі наголошують, що акторові вдалося створити багатогранний образ героя, зберігши власну впізнавану манеру гри та водночас додавши персонажу драматичної глибини. Його роль уже називають однією з найкращих у кар’єрі за останні роки.

Перший сезон налічує вісім епізодів. Окрім Кейджа, у проєкті знялися Ламорн Морріс, Карен Родрігес, Лі Цзюнь Лі, Джек Г’юстон та Брендан Глісон. Серіал вийшов на Prime Video та MGM+, а перші оцінки критиків свідчать про те, що він може стати одним із найобговорюваніших телевізійних релізів року.