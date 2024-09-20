Криптогра TON Station: зберіть свої токени SOON

Команда Sidus Heroes створила власну гру на блокчейні TON із токеном SOON – TON Station. Приєднатися до гри можна в Telegram-боті за посиланням . Далі — натисніть кнопку «Start farming» на головному екрані і після запуску TON Station не забувайте забирати свої токени SOON кожні 8 годин.

Ейрдроп токена SOON очікується найближчим часом. Після лістингу токена на криптобіржах (попередньо у жовтні 2024 року) фармінг SOON зупиниться, і гравці зможуть заробляти токени лише виконуючи завдання, які підтримує рекламодавець.

Партнери проекту TON Station – досвідчені гравці на криптовалютному ринку: Sidus та їхні партнери. А ще розробники TON Station оголосили про співпрацю з Blum, однією з найпопулярніших криптоігор на даний момент.

Додаток TON Station вже залучив понад 4,5 млн користувачів, а на офіційний Telegram-аккаунт проекту підписано понад 1,2 млн осіб, які щодня видобувають свої токени SOON.

Команда Sidus Heroes створила власну гру на блокчейні TON із токеном SOON – TON Station. Приєднатися до гри можна в Telegram-боті за посиланням . Далі — натисніть кнопку «Start farming» на головному екрані і після запуску TON Station не забувайте забирати свої токени SOON кожні 8 годин.

Ейрдроп токена SOON очікується найближчим часом. Після лістингу токена на криптобіржах (попередньо у жовтні 2024 року) фармінг SOON зупиниться, і гравці зможуть заробляти токени лише виконуючи завдання, які підтримує рекламодавець.

Партнери проекту TON Station – досвідчені гравці на криптовалютному ринку: Sidus та їхні партнери. А ще розробники TON Station оголосили про співпрацю з Blum, однією з найпопулярніших криптоігор на даний момент.

Додаток TON Station вже залучив понад 4,5 млн користувачів, а на офіційний Telegram-аккаунт проекту підписано понад 1,2 млн осіб, які щодня видобувають свої токени SOON.

Команда Sidus Heroes створила власну гру на блокчейні TON із токеном SOON – TON Station. Приєднатися до гри можна в Telegram-боті за посиланням . Далі — натисніть кнопку «Start farming» на головному екрані і після запуску TON Station не забувайте забирати свої токени SOON кожні 8 годин.

Ейрдроп токена SOON очікується найближчим часом. Після лістингу токена на криптобіржах (попередньо у жовтні 2024 року) фармінг SOON зупиниться, і гравці зможуть заробляти токени лише виконуючи завдання, які підтримує рекламодавець.

Партнери проекту TON Station – досвідчені гравці на криптовалютному ринку: Sidus та їхні партнери. А ще розробники TON Station оголосили про співпрацю з Blum, однією з найпопулярніших криптоігор на даний момент.

Додаток TON Station вже залучив понад 4,5 млн користувачів, а на офіційний Telegram-аккаунт проекту підписано понад 1,2 млн осіб, які щодня видобувають свої токени SOON.