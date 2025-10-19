Кримінальних справ за порно в Україні стає все більше

1 498 кримінальних справ за порно відкрито за 9 місяців 2025 року в Україні , що на на 13% більше, ніж торік, — інфографіка. У 95% проваджень вже є підозри, у 81% — справи пішли до суду.

Тим часом OnlyFans-креатори отримали листи від ДПС з вимогою сплатити податки. Парадокс: adult знімати не можна, але податки з нього сплачувати треба.

“Формально ризик потрапити під статтю існує, але він не виникає через факт декларування доходу. Водночас, сама стаття 301 вже давно застаріла — під її дію може потрапити навіть приватне листування між повнолітніми людьми”, — каже адвокатка Леся Михаленко.