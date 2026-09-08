Крістіан Шевченко: біографія та цікаві факти про футболіста

Крістіан Шевченко — український футболіст, який народився 10 листопада 2006 року в Лондоні та виступає на позиції вінгера або нападника. Він є сином легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, однак сам розпочав футбольну кар’єру в Англії та пройшов підготовку в академіях місцевих клубів. Найбільш відомим етапом його юнацької кар’єри став період у системі «Вотфорда», де він виступав за команди різних вікових категорій та у 2025 році підписав перший професійний контракт. Крістіан також обрав збірну України та з 2024 року представляв країну на міжнародному рівні серед футболістів юнацьких вікових категорій. У травні 2026 року «Вотфорд» оголосив про припинення співпраці з футболістом після завершення сезону.

Біографія

Крістіан Андрійович Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Його батько — Андрій Шевченко, колишній нападник київського «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України, володар «Золотого м’яча» 2004 року, а з січня 2024-го — президент Української асоціації футболу. Мати Крістіана — американська модель Крістен Пазік. У сім’ї четверо синів.

Футбольну підготовку Крістіан проходив в Англії. На ранньому етапі він займався в академії «Челсі», після чого у грудні 2022 року перейшов до молодіжної системи «Тоттенгема». Улітку 2023 року футболіст приєднався до «Вотфорда», де продовжив виступи в юнацьких командах клубу.

23 грудня 2023 року Шевченко дебютував за команду «Вотфорд» U-21 у матчі Кубка проти «Трінг Атлетік». Надалі він виступав за різні вікові склади англійського клубу. У сезоні 2024/25 за «Вотфорд» U-18 Крістіан забив 11 м’ячів та віддав вісім результативних передач. Ці показники дозволили йому отримати професійний контракт із клубом.

22 липня 2025 року «Вотфорд» оголосив про підписання з 18-річним Шевченком професійної угоди за схемою 1+1. Основний термін контракту становив один рік із можливістю продовження ще на сезон. На той момент клуб характеризував українця як швидкого та енергійного футболіста з універсальним стилем гри.

Паралельно Крістіан розпочав міжнародну кар’єру у збірних України. На початку 2024 року він оформив українське громадянство, після чого отримав можливість виступати за національні юнацькі команди. 20 березня 2024 року Шевченко дебютував за збірну України U-19 у матчі проти Північної Македонії.

У 2024 році він входив до складу збірної України U-19 на чемпіонаті Європи. За даними профільних футбольних баз, у складі цієї команди Крістіан провів 11 матчів. У 2025 році він також був включений до заявки збірної України U-20 на чемпіонат світу. У заявці турніру футболіст був зазначений як гравець «Вотфорда».

Важливою особливістю адаптації Шевченка у збірній стала мовна ситуація. Головний тренер України U-19 Дмитро Михайленко у 2024 році розповідав, що футболіст переважно спілкувався з партнерами англійською і на той момент ще не розумів української. За словами тренера, окремого перекладача в Крістіана не було, оскільки тренерський штаб за потреби спілкувався з ним англійською.

22 травня 2026 року «Вотфорд» оголосив про припинення співпраці з кількома футболістами академії після завершення сезону. Серед них опинився і Крістіан Шевченко. На той момент 19-річний футболіст перебував у системі клубу з літа 2023 року та встиг виступити за команди U-17, U-18 і U-21. До нового клубу він прийшов після підготовки в академії «Челсі».

Цікаві факти

Крістіан народився та виріс у футбольному середовищі Англії, хоча його батько є одним із найвідоміших українських футболістів в історії. Саме тому його кар’єра від самого початку привертала увагу не лише через результати на полі, а й через відоме прізвище. При цьому Крістіан розвивався саме в англійській футбольній системі та проходив підготовку в академіях «Челсі», «Тоттенгема» і «Вотфорда».

Окрему увагу привертало питання його футбольної збірної. Крістіан народився у Великій Британії та мав можливість представляти кілька країн на міжнародному рівні, однак у 2024 році оформив українське громадянство і почав виступати за збірні України. Його дебют за U-19 відбувся вже після отримання українського паспорта.

У червні 2024 року Крістіан разом із братами Джорданом та Олександром відвідав баскетбольний матч США — Франція під час Олімпійських ігор у Парижі. Фотографії сім’ї з цієї події з’являлися у спортивних медіа.

Ім’я Крістіана пов’язане і з історією «Челсі», хоча він не встиг зіграти за основну команду лондонського клубу. Його батько Андрій Шевченко виступав за «Челсі» у 2006–2009 роках. Під час перебування Крістіана в англійському футболі увагу до нього проявляли колишні гравці лондонського клубу. Зокрема, у листопаді 2025 року Джон Террі привітав Шевченка-молодшого з 19-річчям.

У сезоні 2024/25 Крістіан провів результативний відрізок у складі «Вотфорда» U-18: 11 голів та вісім асистів. Саме після цього клуб запропонував йому перший професійний контракт. Таким чином, угода була пов’язана не лише з його прізвищем, а й із показниками на юнацькому рівні.

Зріст Крістіана Шевченка становить близько 1,73 метра. У футбольних профілях його найчастіше вказують як вінгера або нападника. За стилем гри його характеризували як швидкого та енергійного футболіста, здатного діяти на різних позиціях в атаці.

Після завершення співпраці з «Вотфордом» у травні 2026 року новий клуб Крістіана Шевченка публічно не був оголошений у перевірених джерелах, використаних для цього матеріалу. Тому говорити про конкретний наступний етап його професійної кар’єри без офіційного підтвердження підстав немає.

Відповіді на питання про Крістіана Шевченка

Хто такий Крістіан Шевченко?

Крістіан Шевченко — український футболіст, який грає на позиції вінгера або нападника. Він народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Крістіан є сином Андрія Шевченка та Крістен Пазік. Професійну футбольну підготовку проходив в Англії.

Скільки років Крістіану Шевченку?

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року. Станом на вересень 2026 року йому 19 років. 20-річчя футболіст відзначатиме 10 листопада 2026 року.

Хто батько Крістіана Шевченка?

Батько Крістіана — Андрій Шевченко, колишній нападник збірної України, київського «Динамо», «Мілана» та «Челсі». У 2004 році він отримав «Золотий м’яч», а у 2024 році очолив Українську асоціацію футболу. Андрій Шевченко також працював головним тренером збірної України.

За яку збірну грає Крістіан Шевченко?

Крістіан Шевченко представляв Україну на юнацькому міжнародному рівні. У березні 2024 року він дебютував за збірну України U-19, а згодом виступав за команду цього віку та був включений до складу U-20 на чемпіонат світу 2025 року. До вибору України футболіст отримав українське громадянство.

Де зараз грає Крістіан Шевченко?

У травні 2026 року «Вотфорд» оголосив про відхід Крістіана Шевченка після завершення сезону. До цього він перебував у системі англійського клубу з 2023 року та у 2025 році підписав із ним професійний контракт. Станом на вересень 2026 року в перевірених відкритих джерелах немає підтвердженого повідомлення про його новий клуб.