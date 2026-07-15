Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко

Крістен Пазік — американська модель польського походження, яка здобула міжнародну популярність не лише завдяки роботі у модельній індустрії, а й після шлюбу з легендарним українським футболістом Андрієм Шевченком. Вона народилася 11 серпня 1978 року в Міннеаполісі, штат Міннесота, США. Протягом кар’єри Пазік співпрацювала з модними брендами та працювала в Європі, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Її ім’я регулярно згадується у спортивній та світській хроніці, а сама Крістен залишається однією з найвідоміших дружин українських спортсменів. Попри публічний статус родини, модель рідко дає інтерв’ю та майже не коментує особисте життя.

Біографія

Крістен Пазік народилася 11 серпня 1978 року в американському Міннеаполісі. Її батько Майк Пазік був професійним бейсболістом, який виступав у системі Major League Baseball. Родина має польське коріння.

Модельну кар’єру Крістен розпочала у молодому віці. Вона працювала у США та країнах Європи, брала участь у рекламних кампаніях й активно співпрацювала з модельними агентствами. Саме завдяки роботі в Італії Пазік опинилася в колі європейського шоу-бізнесу та модної індустрії.

З Андрієм Шевченком Крістен познайомилася у 2002 році після одного із заходів, організованих дизайнером Джорджіо Армані в Мілані. Після двох років стосунків пара одружилася 14 липня 2004 року під час приватної церемонії на полі для гольфу поблизу Вашингтона.

У шлюбі народилося четверо синів: Джордан (2004), Крістіан (2006), Олександр (2012) та Райдер Габріель (2014). Після повернення Андрія Шевченка до київського “Динамо” подружжя публічно заявляло, що хоче, аби діти вивчали українську мову та зберігали зв’язок з українською культурою.

Окрім модельної діяльності, Крістен разом із чоловіком брала участь у кількох комерційних та благодійних проєктах. Подружжя також запускало онлайн-проєкт, присвячений чоловічій моді та стилю життя.

Цікаві факти

Крістен Пазік є донькою колишнього професійного бейсболіста Майка Пазіка, який виступав у системі клубу Minnesota Twins. Саме спортивне середовище було знайоме їй із дитинства.

До знайомства з Андрієм Шевченком модель працювала переважно в Європі. За словами самого футболіста, на початку стосунків вони спілкувалися італійською мовою, оскільки він тоді майже не володів англійською, а Крістен не знала української.

Після народження першого сина Джордана власник “Мілана” Сільвіо Берлусконі став його хрещеним батьком. Народження дітей неодноразово збігалося з пам’ятними матчами у футбольній кар’єрі Андрія Шевченка.

Крістен не веде активного публічного життя і рідко з’являється у медіа окремо від чоловіка. Відкритої інформації про її захоплення, освіту чи професійну діяльність останніх років небагато, а сама модель уникає публічних коментарів щодо сімейного життя.

Відповіді на питання про персону

Хто така Крістен Пазік?

Крістен Пазік — американська модель польського походження. Найбільшу міжнародну популярність вона здобула після шлюбу з володарем “Золотого м’яча” Андрієм Шевченком, хоча ще до цього працювала у модельному бізнесі.

Скільки років Крістен Пазік?

Крістен Пазік народилася 11 серпня 1978 року в Міннеаполісі. Її вік залежить від поточної дати.

Хто чоловік Крістен Пазік?

Із 14 липня 2004 року Крістен перебуває у шлюбі з Андрієм Шевченком — одним із найвідоміших українських футболістів, колишнім тренером збірної України та президентом Української асоціації футболу. Пара познайомилася у 2002 році в Італії.

Скільки дітей у Крістен Пазік?

Подружжя виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера Габріеля. Старший син народився у 2004 році, молодший — у 2014 році.

Чим зараз займається Крістен Пазік?

Публічної інформації про її професійну діяльність останніх років небагато. Відомо, що вона підтримує чоловіка під час офіційних заходів і переважно не веде активного медійного життя, зберігаючи приватність родини.