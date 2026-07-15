Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко
2026-15-07    100

Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко

Крістен Пазік — американська модель польського походження, яка здобула міжнародну популярність не лише завдяки роботі у модельній індустрії, а й після шлюбу з легендарним українським футболістом Андрієм Шевченком. Вона народилася 11 серпня 1978 року в Міннеаполісі, штат Міннесота, США. Протягом кар’єри Пазік співпрацювала з модними брендами та працювала в Європі, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Її ім’я регулярно згадується у спортивній та світській хроніці, а сама Крістен залишається однією з найвідоміших дружин українських спортсменів. Попри публічний статус родини, модель рідко дає інтерв’ю та майже не коментує особисте життя.

Біографія

Крістен Пазік народилася 11 серпня 1978 року в американському Міннеаполісі. Її батько Майк Пазік був професійним бейсболістом, який виступав у системі Major League Baseball. Родина має польське коріння.

Модельну кар’єру Крістен розпочала у молодому віці. Вона працювала у США та країнах Європи, брала участь у рекламних кампаніях й активно співпрацювала з модельними агентствами. Саме завдяки роботі в Італії Пазік опинилася в колі європейського шоу-бізнесу та модної індустрії.

З Андрієм Шевченком Крістен познайомилася у 2002 році після одного із заходів, організованих дизайнером Джорджіо Армані в Мілані. Після двох років стосунків пара одружилася 14 липня 2004 року під час приватної церемонії на полі для гольфу поблизу Вашингтона.

У шлюбі народилося четверо синів: Джордан (2004), Крістіан (2006), Олександр (2012) та Райдер Габріель (2014). Після повернення Андрія Шевченка до київського “Динамо” подружжя публічно заявляло, що хоче, аби діти вивчали українську мову та зберігали зв’язок з українською культурою.

Окрім модельної діяльності, Крістен разом із чоловіком брала участь у кількох комерційних та благодійних проєктах. Подружжя також запускало онлайн-проєкт, присвячений чоловічій моді та стилю життя.

Цікаві факти

Крістен Пазік є донькою колишнього професійного бейсболіста Майка Пазіка, який виступав у системі клубу Minnesota Twins. Саме спортивне середовище було знайоме їй із дитинства.

До знайомства з Андрієм Шевченком модель працювала переважно в Європі. За словами самого футболіста, на початку стосунків вони спілкувалися італійською мовою, оскільки він тоді майже не володів англійською, а Крістен не знала української.

Після народження першого сина Джордана власник “Мілана” Сільвіо Берлусконі став його хрещеним батьком. Народження дітей неодноразово збігалося з пам’ятними матчами у футбольній кар’єрі Андрія Шевченка.

Крістен не веде активного публічного життя і рідко з’являється у медіа окремо від чоловіка. Відкритої інформації про її захоплення, освіту чи професійну діяльність останніх років небагато, а сама модель уникає публічних коментарів щодо сімейного життя.

Відповіді на питання про персону

Хто така Крістен Пазік?

Крістен Пазік — американська модель польського походження. Найбільшу міжнародну популярність вона здобула після шлюбу з володарем “Золотого м’яча” Андрієм Шевченком, хоча ще до цього працювала у модельному бізнесі.

Скільки років Крістен Пазік?

Крістен Пазік народилася 11 серпня 1978 року в Міннеаполісі. Її вік залежить від поточної дати.

Хто чоловік Крістен Пазік?

Із 14 липня 2004 року Крістен перебуває у шлюбі з Андрієм Шевченком — одним із найвідоміших українських футболістів, колишнім тренером збірної України та президентом Української асоціації футболу. Пара познайомилася у 2002 році в Італії.

Скільки дітей у Крістен Пазік?

Подружжя виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера Габріеля. Старший син народився у 2004 році, молодший — у 2014 році.

Чим зараз займається Крістен Пазік?

Публічної інформації про її професійну діяльність останніх років небагато. Відомо, що вона підтримує чоловіка під час офіційних заходів і переважно не веде активного медійного життя, зберігаючи приватність родини.

Андрій Шевченко, Джорджіо Армані, Крістен Пазік, Крістен Пазік Instagram, Крістен Пазік біографія, Крістен Пазік діти, Крістен Пазік чоловік, Майк Пазік, Мілан, Міннеаполіс, модель, родина Шевченків, США, Українська асоціація футболу, футбол
Останні новини
З 1 жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ

З 1 жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться формат платіжок читать далее
15-07, 12:42
Чого бояться мурахи: як позбутися їх у хаті, на кухні та в саду

Чого бояться мурахи: як позбутися їх у хаті, на кухні та в саду
Мурахи є одними з найпоширеніших комах, які з'являються в оселях, читать далее
15-07, 10:28
Чого бояться блохи: що дійсно відлякує паразитів

Чого бояться блохи: що дійсно відлякує паразитів
Блохи здатні виживати в квартирах, приватних будинках і господарських приміщеннях читать далее
15-07, 10:22
Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора

Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора
Міша Кацурін — український ресторатор, фудблогер, підприємець, музикант і автор читать далее
15-07, 10:16
Сергій Боєв: біографія та цікаві факти про керівника Укроборонпрому

Сергій Боєв: біографія та цікаві факти про керівника Укроборонпрому
Сергій Боєв — український державний управлінець і фахівець у сфері читать далее
15-07, 10:12
Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера

Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера
Вагіф Алієв — український бізнесмен азербайджанського походження, один із найвідоміших читать далее
15-07, 10:08
Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США

Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США
Командний літак Ту-214ПУ, який використовується для забезпечення управління вищим керівництвом читать далее
15-07, 09:39
Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко

Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко
Крістен Пазік — американська модель польського походження, яка здобула міжнародну читать далее
15-07, 09:05
Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії

Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії
Турецько-німецька акторка Мер’єм Узерлі, відома за роллю Хюррем-султан у серіалі читать далее
15-07, 09:03
У Приват24 готують верифікацію без номера телефону

У Приват24 готують верифікацію без номера телефону
ПриватБанк розробляє новий механізм верифікації та підтвердження операцій у Приват24, читать далее
15-07, 09:00
Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право

Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право
У липні 2026 року в Україні продовжує діяти оновлена система читать далее
15-07, 08:57
Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026

Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026
Збірна Іспанії 14 липня перемогла команду Франції з рахунком 2:0 читать далее
15-07, 06:33
Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”
Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець читать далее
14-07, 21:31
Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, читать далее
14-07, 20:52
Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття

Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття
Світовий ринок жіночого взуття демонструє нову тенденцію — після кількох читать далее
14-07, 20:42
Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 липня 2026 року православна церква вшановує святого рівноапостольного князя читать далее
14-07, 20:20
Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ

Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ
Китайське керівництво почало непублічно готуватися до можливої зміни влади в читать далее
14-07, 17:28
Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися читать далее
14-07, 14:44
Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні
Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт читать далее
14-07, 14:38
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного читать далее
14-07, 14:32
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026