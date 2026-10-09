Кремль погодився з Рубіо щодо перспектив миру в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков 8 жовтня погодився із заявою державного секретаря США Марко Рубіо про відсутність перспектив дипломатичного врегулювання війни Росії проти України на цей момент. Водночас представник російської влади заявив, що дипломати мають шукати можливість повернути процес до мирного шляху, попри відсутність передумов для домовленостей.

Рубіо назвав ситуацію стратегічним глухим кутом і попередив про ризик небезпечної ескалації. За його словами, подолати такий стан можна двома шляхами: через переговорне врегулювання або через загострення бойових дій, яке може вийти за межі початкового конфлікту. Американський дипломат наголосив, що Сполучені Штати готові сприяти пошуку рішення, але для цього потрібен реальний прогрес.

Однією з головних причин дипломатичного глухого кута Рубіо назвав вимогу Москви щодо повного контролю над Донбасом. Україна відкидає цю умову як неприйнятну, через що сторони не можуть узгодити базові параметри майбутньої угоди. Саме територіальне питання залишається одним із ключових бар’єрів для досягнення домовленостей про завершення війни.

Пєсков, коментуючи оцінку американського держсекретаря, заявив, що Кремль також не бачить передумов для дипломатичного врегулювання. Водночас він висловив думку, що завдання дипломатів полягає в пошуку можливості, яка дозволить вивести ситуацію на мирний шлях. Таким чином, Москва публічно погодилася з песимістичною оцінкою нинішніх перспектив переговорів, але не оголосила про зміну власних вимог.

Заяви пролунали на тлі нових дипломатичних контактів за участю США. Американська адміністрація продовжує спроби знайти формулу завершення війни, однак позиції сторін щодо умов врегулювання залишаються далекими одна від одної. Вашингтон, за словами Рубіо, готовий брати участь у пошуку рішення, проте не вважає достатніми переговори, які не дають відчутного результату.

Українська сторона, зі свого боку, закликає партнерів посилювати економічний тиск на Росію. Київ пов’язує перспективи зміни позиції Кремля з обмеженням його ресурсів для ведення війни та ефективним виконанням санкцій. Такий підхід відрізняється від трактування ситуації як безвихідної: Україна наполягає, що міжнародні партнери мають використовувати доступні інструменти впливу на Москву.

Збіг оцінок Кремля та Вашингтона щодо відсутності швидкого дипломатичного рішення сам по собі не свідчить про наближення домовленості. Сторони можуть однаково оцінювати складність ситуації, але по-різному бачити умови її завершення. Поки Росія наполягає на територіальних вимогах, які Україна відкидає, простір для компромісу залишається обмеженим.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи з’являться конкретні пропозиції щодо припинення бойових дій, гарантій безпеки та контролю за виконанням можливих домовленостей. Не менш важливим буде питання, чи готова Москва переглянути свої вимоги, а також чи зможуть США та європейські партнери узгодити подальші дипломатичні й економічні кроки. Публічні заяви наразі не дають підстав стверджувати, що сторони наблизилися до угоди.

Рубіо обіймає посаду державного секретаря США в адміністрації Дональда Трампа й бере участь у формуванні американської зовнішньої політики щодо російсько-української війни. Його оцінка має значення для розуміння позиції Вашингтона щодо подальших переговорів, однак не є оголошенням про припинення дипломатичних зусиль. Сам держсекретар заявив про готовність США сприяти врегулюванню, якщо з’явиться можливість досягти результату.