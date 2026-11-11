Кремль допустив переговори Путіна з Мерцом після зустрічі в Абу-Дабі
2026-11-11    160

Кремль допустив переговори Путіна з Мерцом після зустрічі в Абу-Дабі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі відновлення дипломатичних контактів щодо завершення війни проти України. Про можливість такого діалогу 11 листопада заявили представник Кремля Дмитро Пєсков і речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус після переговорів Росії, України та США в Абу-Дабі.

Пєсков повідомив, що Путін відкритий до контактів із представниками Європейського Союзу, зокрема з німецьким канцлером. Таким чином у Кремлі допустили можливість прямої розмови між російським президентом і главою німецького уряду, хоча конкретної дати, формату або порядку денного потенційної зустрічі сторони не оголосили.

У Берліні також підтвердили, що переговорний канал із Москвою не виключений. Представник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що після зустрічей в Абу-Дабі сторони досягли розуміння щодо основних принципів, які тепер доведені до відома російського президента. За його словами, на цій основі можуть розпочатися переговори.

Заява німецького уряду свідчить про готовність Берліна розглядати прямий дипломатичний контакт із Москвою за наявності певної переговорної основи. Водночас Корнеліус не уточнив, про які саме принципи йдеться, хто погодив їхні положення та чи передбачають вони конкретні зобов’язання Росії щодо припинення бойових дій.

Потенційний діалог Мерца з Путіним відбувається на тлі активізації американських зусиль із пошуку шляхів завершення російсько-української війни. 10–11 листопада в Абу-Дабі проходили переговори делегацій України, США та Росії. Американську сторону представляли спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську — Володимир Мединський.

Ключовою особливістю переговорного процесу залишається різне бачення ролі європейських держав. Україна наполягає, що Європа повинна брати участь у виробленні рішень, які визначатимуть майбутню безпеку континенту. Москва, навпаки, не погодилася на безпосередню участь європейських представників у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Пєсков 11 листопада окремо підтвердив, що російська делегація не проводила зустрічей із представниками європейських країн і таких контактів не планували.

Ця суперечність має принципове значення для Берліна. Ще 3 листопада Мерц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявляв, що будь-яка довгострокова мирна угода повинна передбачати участь європейських держав. Німецький канцлер також закликав Москву продемонструвати реальну готовність до припинення вогню та подальшої мирної угоди. Берлін побоюється, що домовленості між Вашингтоном і Москвою без повноцінної участі європейських партнерів можуть зачепити безпеку всього континенту.

Для Путіна можливий контакт із Мерцом також має окреме дипломатичне значення. Німеччина залишається одним із найбільших військових і фінансових партнерів України в Європі, а її позиція впливає на формування спільної політики ЄС щодо Росії. Відновлення прямого діалогу з Берліном могло б стати для Кремля способом обговорювати європейську архітектуру безпеки безпосередньо з одним із ключових керівників Євросоюзу. Однак готовність до телефонної розмови ще не означає зміни російської позиції щодо умов завершення війни.

Додатковим фактором залишаються результати переговорів в Абу-Дабі. Сторони досягли принципового розуміння щодо масштабного обміну військовополоненими, але не оголосили про прорив у питанні територій, припинення вогню та гарантій безпеки. Американські представники планували продовжити дипломатичні контакти з Путіним і Зеленським. Чи стане можливий діалог між Мерцом і російським президентом частиною ширшого переговорного процесу, наразі невідомо.

війна в Україні, Володимир Путін, Дмитро Пєсков, Фрідріх Мерц, Штефан Корнеліус
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