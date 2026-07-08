Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні
2026-08-07    70

Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні

Лідери країн-членів НАТО на саміті в Анкарі 8 липня ухвалили рішення про виділення 140 млрд євро на військову допомогу Україні у 2026–2027 роках. Відповідне рішення закріплене у підсумковій декларації Альянсу. Документ передбачає довгострокове фінансування постачання озброєння, військової техніки, підготовки українських військових та інших безпекових програм, а також підтверджує незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії.

У декларації наголошується, що Україна робить вагомий внесок у безпеку всього євроатлантичного простору, захищаючи власний суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Країни Альянсу підтвердили, що продовжуватимуть підтримку Києва як у двосторонньому форматі, так і через спільні міжнародні механізми фінансування.

Згідно з ухваленим документом, у 2026 році держави НАТО мають намір спрямувати 70 млрд євро на забезпечення України військовою технікою, боєприпасами, логістикою, програмами навчання військовослужбовців та координацією міжнародної допомоги. Окремим пунктом зафіксовано намір забезпечити щонайменше аналогічний рівень фінансування й у 2027 році, що фактично формує дворічний пакет підтримки на загальну суму 140 млрд євро.

Учасники саміту також підтвердили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки та стабільності. Саме цей фактор, а також необхідність стримування подальшої агресії стали одним із ключових аргументів для збільшення оборонних витрат держав Альянсу та продовження масштабної військової підтримки України.

Окрему увагу в декларації приділено розвитку оборонно-промислового комплексу країн НАТО. Союзники заявили про намір прискорити виробництво сучасного озброєння, розширити співпрацю з підприємствами оборонної галузі та інвестувати у збільшення виробничих потужностей. За даними документа, у 2025 році європейські члени НАТО та Канада вже збільшили інвестиції у ключові оборонні потреби більш ніж на 139 млрд доларів.

Крім фінансування України, на саміті було оголошено про нові оборонні закупівлі на суму 50 млрд доларів. У НАТО зазначили, що ці кошти підуть на модернізацію озброєння, розвиток технологій, нарощування виробництва та зміцнення оборонної промисловості держав Альянсу. Учасники зустрічі підкреслили, що розширення промислової бази має забезпечити швидше виробництво необхідної військової продукції та підвищити стійкість союзників до сучасних безпекових викликів.

Рішення, ухвалені в Анкарі, стали продовженням політики довгострокової підтримки України, яка триває від початку повномасштабного вторгнення Росії. Фінансування розраховане не лише на забезпечення поточних потреб українських Сил оборони, а й на розвиток оборонних можливостей держави у середньостроковій перспективі. Очікується, що реалізація нового пакета допомоги дозволить підтримувати стабільні поставки озброєння, техніки та боєприпасів незалежно від змін політичної ситуації в окремих країнах-партнерах.

Підсумкова декларація також підтвердила намір держав Альянсу й надалі координувати спільні дії щодо зміцнення безпеки в Європі, розвитку військового виробництва та підтримки партнерів, які протистоять зовнішній агресії.

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