Країни НАТО обговорюють €70 млрд допомоги Україні на 2027 рік

Країни-члени НАТО обговорюють можливість виділення Україні близько €70 млрд військової допомоги протягом наступного року. Ініціативу, за даними Politico, підготувала Німеччина, а її презентація може відбутися під час саміту Альянсу в Анкарі, запланованого на наступний місяць. Пропозиція передбачає не лише новий пакет фінансування для підтримки українських сил оборони, а й створення механізму обліку та контролю за внесками держав-учасниць.

За інформацією видання, новий підхід має на меті зробити систему допомоги більш прозорою та передбачуваною. У НАТО розглядають можливість запровадження єдиних критеріїв для оцінки внеску кожної країни, що дозволить чіткіше визначати обсяги підтримки та уникнути суперечок щодо розподілу навантаження між союзниками. Очікується, що механізм охоплюватиме як прямі поставки озброєнь, так і фінансування закупівель, навчання військових та інші форми підтримки.

Обговорення нової ініціативи відбувається на тлі невдоволення частини держав-членів Альянсу існуючою системою розподілу витрат. Деякі країни вважають, що фінансове та військове навантаження нині розподіляється нерівномірно, а окремі союзники беруть на себе значно більшу частину зобов’язань щодо підтримки Києва. Саме тому в НАТО шукають модель, яка дозволить більш точно фіксувати реальний внесок кожної держави та забезпечити справедливіший підхід до формування пакетів допомоги.

Ініціатором пропозиції виступила Німеччина, яка залишається одним із найбільших донорів військової та фінансової підтримки України серед європейських країн. Берлін послідовно виступає за довгострокове планування допомоги, аргументуючи це необхідністю забезпечення стабільного постачання озброєння та боєприпасів українській армії. Німецька сторона також наголошує, що прогнозованість фінансування дозволяє оборонній промисловості країн НАТО ефективніше планувати виробництво військової продукції.

Нова схема може стати продовженням рішень, ухвалених союзниками у попередні роки щодо координації підтримки України. У 2024 році країни НАТО погодилися взяти на себе більшу роль у координації військової допомоги, створивши механізми, покликані забезпечити безперервність поставок незалежно від політичних змін у окремих державах. Нинішня пропозиція фактично розширює цю концепцію, переводячи питання підтримки на довгострокову основу.

Очікується, що під час саміту в Анкарі лідери країн Альянсу обговорять не лише загальний обсяг майбутньої допомоги, а й принципи її фінансування. Одним із ключових питань стане визначення формули розрахунку внесків, яка враховуватиме економічні можливості держав-членів та їхню участь у вже реалізованих програмах підтримки України. Такий підхід може зменшити політичні суперечки навколо фінансування та підвищити передбачуваність допомоги для Києва.

Для України потенційне затвердження пакета на €70 млрд стане одним із найбільших багаторічних зобов’язань з боку союзників від початку повномасштабної війни. Довгострокові гарантії фінансування можуть посилити спроможність планувати оборонні закупівлі, розвиток військових програм і забезпечення армії необхідними ресурсами на тривалий період. Остаточне рішення щодо ініціативи очікується після консультацій між країнами-членами НАТО та обговорення параметрів нової системи обліку допомоги.