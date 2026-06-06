Країни НАТО обговорюють €70 млрд допомоги Україні на 2027 рік
2026-06-06    137

Країни НАТО обговорюють €70 млрд допомоги Україні на 2027 рік

Країни-члени НАТО обговорюють можливість виділення Україні близько €70 млрд військової допомоги протягом наступного року. Ініціативу, за даними Politico, підготувала Німеччина, а її презентація може відбутися під час саміту Альянсу в Анкарі, запланованого на наступний місяць. Пропозиція передбачає не лише новий пакет фінансування для підтримки українських сил оборони, а й створення механізму обліку та контролю за внесками держав-учасниць.

За інформацією видання, новий підхід має на меті зробити систему допомоги більш прозорою та передбачуваною. У НАТО розглядають можливість запровадження єдиних критеріїв для оцінки внеску кожної країни, що дозволить чіткіше визначати обсяги підтримки та уникнути суперечок щодо розподілу навантаження між союзниками. Очікується, що механізм охоплюватиме як прямі поставки озброєнь, так і фінансування закупівель, навчання військових та інші форми підтримки.

Обговорення нової ініціативи відбувається на тлі невдоволення частини держав-членів Альянсу існуючою системою розподілу витрат. Деякі країни вважають, що фінансове та військове навантаження нині розподіляється нерівномірно, а окремі союзники беруть на себе значно більшу частину зобов’язань щодо підтримки Києва. Саме тому в НАТО шукають модель, яка дозволить більш точно фіксувати реальний внесок кожної держави та забезпечити справедливіший підхід до формування пакетів допомоги.

Ініціатором пропозиції виступила Німеччина, яка залишається одним із найбільших донорів військової та фінансової підтримки України серед європейських країн. Берлін послідовно виступає за довгострокове планування допомоги, аргументуючи це необхідністю забезпечення стабільного постачання озброєння та боєприпасів українській армії. Німецька сторона також наголошує, що прогнозованість фінансування дозволяє оборонній промисловості країн НАТО ефективніше планувати виробництво військової продукції.

Нова схема може стати продовженням рішень, ухвалених союзниками у попередні роки щодо координації підтримки України. У 2024 році країни НАТО погодилися взяти на себе більшу роль у координації військової допомоги, створивши механізми, покликані забезпечити безперервність поставок незалежно від політичних змін у окремих державах. Нинішня пропозиція фактично розширює цю концепцію, переводячи питання підтримки на довгострокову основу.

Очікується, що під час саміту в Анкарі лідери країн Альянсу обговорять не лише загальний обсяг майбутньої допомоги, а й принципи її фінансування. Одним із ключових питань стане визначення формули розрахунку внесків, яка враховуватиме економічні можливості держав-членів та їхню участь у вже реалізованих програмах підтримки України. Такий підхід може зменшити політичні суперечки навколо фінансування та підвищити передбачуваність допомоги для Києва.

Для України потенційне затвердження пакета на €70 млрд стане одним із найбільших багаторічних зобов’язань з боку союзників від початку повномасштабної війни. Довгострокові гарантії фінансування можуть посилити спроможність планувати оборонні закупівлі, розвиток військових програм і забезпечення армії необхідними ресурсами на тривалий період. Остаточне рішення щодо ініціативи очікується після консультацій між країнами-членами НАТО та обговорення параметрів нової системи обліку допомоги.

Politico, Альянс НАТО, Анкара, безпека Європи, Берлін, війна в Україні, військова допомога Україні, військова підтримка, військовий бюджет, геополітика, допомога Києву, допомога НАТО, європейська безпека, європейські союзники, ЗСУ, країни НАТО, міжнародна допомога, міжнародні відносини, НАТО, Німеччина, оборона України, оборонна промисловість, озброєння для України, підтримка України, політика НАТО, саміт НАТО, союзники України, Україна, фінансова підтримка України, фінансування України
Останні новини
Ціни на пальне в Україні можуть знизитися вже найближчим часом

Ціни на пальне в Україні можуть знизитися вже найближчим часом
В Україні найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне. За читать далее
06-06, 15:07
15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла чемпіонат Європи з шахів

15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла чемпіонат Європи з шахів
15-річна українська шахістка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з класичних читать далее
06-06, 14:58
Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати до 44 тис. грн

Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати до 44 тис. грн
Середньомісячна заробітна плата українців до 2029 року може зрости до читать далее
06-06, 14:56
У Криму повідомляють про дефіцит продуктів і черги на виїзд

У Криму повідомляють про дефіцит продуктів і черги на виїзд
У тимчасово окупованому Криму запровадили обмеження на продаж низки соціально читать далее
06-06, 14:54
Країни НАТО обговорюють €70 млрд допомоги Україні на 2027 рік

Країни НАТО обговорюють €70 млрд допомоги Україні на 2027 рік
Країни-члени НАТО обговорюють можливість виділення Україні близько €70 млрд військової читать далее
06-06, 13:27
Ринки втратили понад $2 трлн за день на тлі атак Ірану та страхів щодо ФРС

Ринки втратили понад $2 трлн за день на тлі атак Ірану та страхів щодо ФРС
Світові фінансові ринки зазнали масштабного розпродажу 6 червня: індекс S&P читать далее
06-06, 11:50
Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України

Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України
Швеція виступила з пропозицією не надавати статус тимчасового захисту в читать далее
05-06, 22:12
Актори назвали «Одіссею» Нолана найвиснажливішим проєктом

Актори назвали «Одіссею» Нолана найвиснажливішим проєктом
Масштабні зйомки нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» з бюджетом понад читать далее
05-06, 21:48
ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном

ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном
В Україні зареєстрували електронну петицію, яка пропонує дозволити внесення до читать далее
05-06, 20:52
6 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

6 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
6 червня 2026 року в Україні поєднує церковні пам’ятні дати, читать далее
05-06, 18:51
Гороскоп на 6 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
Червень входить у фазу, коли багато рішень починають давати практичні читать далее
05-06, 18:45
Олена Зайцева, засуджена за смертельну ДТП, може вийти на волю у 2027 році: нові деталі

Олена Зайцева, засуджена за смертельну ДТП, може вийти на волю у 2027 році: нові деталі
Учасниця резонансної смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, засуджена читать далее
05-06, 18:40
Трьом знакам Зодіаку радять не поспішати з рішеннями у червні

Трьом знакам Зодіаку радять не поспішати з рішеннями у червні
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, представникам яких у червні рекомендують читать далее
05-06, 18:35
Земля змістилася майже на метр: вчені пояснили причину

Земля змістилася майже на метр: вчені пояснили причину
Міжнародна група дослідників зафіксувала зміщення осі обертання Землі майже на читать далее
05-06, 18:33
У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних

У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних
Користувачі застосунку «Дія» незабаром отримають доступ до нової функції, яка читать далее
05-06, 18:30
У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо

У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо
У роботі сервісу Приват24 стався масштабний технічний збій, через який читать далее
05-06, 18:26
На МКС стався витік повітря: екіпаж готували до евакуації

На МКС стався витік повітря: екіпаж готували до евакуації
На Міжнародній космічній станції в російському сегменті зафіксували новий витік читать далее
05-06, 18:06
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції