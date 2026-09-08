Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора України
2026-08-09    108

Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня 2026 року подав заяву про відставку з посади після обшуків у приміщенні Офісу генерального прокурора, які НАБУ і САП проводили у справі про діяльність шахрайських кол-центрів. Про своє рішення Кравченко повідомив у соцмережах, назвавши його політичним і заявивши, що не хоче, аби посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Він також наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень залишається незмінною.

Заява була подана після подій 4 вересня, коли детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки в Офісі генерального прокурора. За даними правоохоронців, слідчі дії не стосувалися безпосередньо Кравченка. У межах провадження затримали заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Обшуки відбувалися на тлі розслідування щодо можливої діяльності мережі шахрайських кол-центрів. За повідомленнями ЗМІ, слідство перевіряє можливу причетність окремих посадовців до схеми, яка могла забезпечувати незаконним структурам сприяння та захист. Сам Кравченко заперечував свою причетність до прикриття таких центрів і заявляв, що оприлюднені матеріали не доводять його участі у відповідних діях.

На рішення Кравченка також вплинули політичні консультації на найвищому рівні. За даними українських медіа, 7 вересня президент Володимир Зеленський зустрічався з Кравченком і головою парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Сторони, зокрема, обговорювали подальші перспективи перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.

Наступний етап має визначити Верховна Рада. Саме парламент 17 червня 2025 року надав згоду на призначення Кравченка генеральним прокурором постановою №4494-IX, після чого 21 червня він набув повноважень на підставі указу президента №416/2025. Таким чином, для припинення його повноважень необхідне відповідне рішення парламенту.

Паралельно Верховна Рада 8 вересня проводить позачергове засідання профільного комітету, на якому заплановано заслухати інформацію генерального прокурора про організацію роботи прокуратури, кадрову політику та внутрішній контроль в Офісі генерального прокурора. Окремим пунктом порядку денного визначено протидію діяльності електронно-комунікаційних шахрайських організацій, зокрема незаконних кол-центрів.

Ще одним фактором стала законодавча ініціатива президента щодо посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. 3 вересня Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає, зокрема, суворіші покарання для організаторів таких структур, їхніх працівників і осіб, які можуть надавати приміщення для незаконної діяльності. Пропоновані санкції в окремих випадках передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До призначення генеральним прокурором Кравченко пройшов тривалий шлях у прокуратурі та державному управлінні. Він народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області, навчався на військово-юридичному факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та отримав юридичну освіту. У 2014–2015 роках працював у зоні проведення АТО, зокрема як прокурор військової прокуратури, а згодом обіймав керівні посади у військовій прокуратурі.

У 2021–2023 роках Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. Після початку повномасштабного вторгнення він був залучений до документування та розслідування російських воєнних злочинів у Бучі. У квітні 2023 року його призначили головою Київської обласної державної адміністрації, у грудні 2024 року він очолив Державну податкову службу, а вже 21 червня 2025 року став генеральним прокурором.

Відставка Кравченка відкриває питання щодо подальшого керівництва Офісом генерального прокурора та перебігу антикорупційних розслідувань, які стосуються його підлеглих. Водночас на момент подання заяви відставка ще не означає встановлення його особистої вини у справах про шахрайські кол-центри: правоохоронні органи заявляли про розслідування щодо інших посадових осіб, тоді як Кравченко заперечує свою причетність.

НАБУ, Офіс генпрокурора, Руслан Кравченко, САП, шахрайський кол-центр
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